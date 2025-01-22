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Головна Вступ в ЄС Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо
Інтерв’ю

Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо

Марія Дроб'язко
22 січня, 2025 середа
16:29
Вступ в ЄС Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтервʼю для Еспресо поділився своїм баченням євроінтеграції України, окреслив перспективи співпраці у сфері оборонної та космічної промисловості, а також пояснив, чому реформи, хоч іноді й болісні, є необхідним кроком для успішного вступу України до Європейського Союзу

Зміст

Європейський шлях України — це не лише прагнення її народу, а й стратегічний інтерес для Європейського Союзу. Перемога у війні, реформи та виконання критеріїв членства — основні виклики, які стоять перед Україною, щоб інтегруватися в європейську сім’ю.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголошує, що українська оборонна промисловість може стати ключовим партнером для ЄС, а космічний сектор відкриває широкі можливості для співпраці. Він також нагадує, що успішна євроінтеграція потребує як політичної волі, так і підтримки суспільства та бізнесу.

Про реформи, які відкриють Україні двері до ЄС, про стратегічну важливість України для європейської безпеки та про те, як Україна вже сьогодні змінює майбутнє Європи, — далі в інтерв’ю (розмова була записана 15 січня, - ред.).

Ваш лист місії підкреслює підтримку країн-кандидатів у їхній підготовці до членства в Європейському Союзі. Які аспекти цієї підтримки Ви вважаєте найважливішими для України, особливо в оборонному та космічному секторах?

Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Єврокомісар Андрюс Кубілюс, фото: Getty Images

У нас є загальне зобов’язання. Всі комісари мають підтримувати країни-кандидати в їхній інтеграції до ЄС. Зокрема, щодо України, у мене є додаткове зобов’язання, яке випливає з нової програми — так званої Європейської програми оборонної промисловості. Ця програма зараз обговорюється в парламенті та раді. Ціла глава програми присвячена необхідності допомогти українській оборонній промисловості інтегруватися з європейською оборонною промисловістю. Це наразі є моїм найважливішим пріоритетом щодо України.

Пане Кубілюс, обговорімо потенційний внесок України та її місце в Європейському Союзі. Яку роль Ви бачите для України в майбутньому ЄС, зважаючи на її стратегічне значення для європейської безпеки?

Передусім, Україна — це дуже велика та багата природними ресурсами країна. Звичайно, зараз вона переживає жорстоку російську агресію, і наша підтримка вкрай важлива, не лише для України, але й для нас самих. Україна захищає нас, і ми маємо продовжувати її підтримувати. Ми шукаємо способи зміцнити цю підтримку. Я абсолютно впевнений, що Україна стане членом Європейського Союзу досить скоро. Це, звичайно, питання часу і того, як Україна виконає всі необхідні критерії, особливо в умовах війни.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Єврокомісар Андрюс Кубілюс, фото: Getty Images

Коли Україна приєднається до ЄС, вона займе важливе місце серед його членів. Членство в ЄС принесе Україні значні переваги. Як литовець, я дуже добре пам’ятаю, наскільки членство в ЄС пришвидшило наш економічний і соціальний розвиток. У 2000 році, коли ми розпочали переговори, Литва була відносно бідною країною порівняно із середнім рівнем ЄС. Зараз ми перевершили кілька держав "старої Європи" та більшість країн Центральної Європи. Ми наближаємося до середнього рівня економічного розвитку в ЄС. Те ж саме станеться і з Україною.

Водночас Україна зробить значний внесок у розвиток самого ЄС. Україна має величезний економічний потенціал як в промисловості, так і в сільському господарстві, а також у технологічно розвинених галузях, таких як космос, наприклад, що є частиною моєї компетенції як комісара з питань оборони та космосу. Членство України в ЄС — це не лише інтерес України, але й сильний стратегічний інтерес самого ЄС.

Членство України в ЄС також розширить зону безпеки на європейському континенті. ЄС як організація здатна поширювати демократію, сприяти розвитку та стимулювати економічне зростання. Це, у свою чергу, приносить стабільність і безпеку, які є надзвичайно необхідними.

Переходячи до практичної співпраці в оборонній галузі, як Ви оцінюєте перспективи співпраці та інтеграції між українською оборонною промисловістю та європейською?

Як я вже згадував, у нас є практична пропозиція — так звана Регуляція Європейської оборонної промислової програми. Ця регуляція має бути затверджена парламентом і радою. Після затвердження вона відкриє можливості для української оборонної промисловості отримати всю підтримку, яку ця програма надає також і європейській оборонній промисловості. Це включає підтримку спільних закупівель, розробку спеціалізованих видів зброї та розвиток інноваційних технологій.

Я також хочу нагадати, що минулого року Комісія створила спеціальний Офіс оборонних інновацій у Києві. Це дуже важлива ініціатива. Крім того, під час розробки "Білої книги" з європейської оборони ми шукаємо нові шляхи підтримки української оборонної промисловості. Наприклад, ми заохочуємо держави-члени застосовувати так звану данську модель допомоги, коли Данія використовувала власні кошти та частково європейські, щоб купувати зброю для української армії від української оборонної промисловості.

Українська оборонна промисловість є дуже сильною і швидко зростає. У деяких випадках вона виробляє зброю, яка відповідає європейським стандартам якості, але за нижчою вартістю виробництва. Це робить закупівлю зброї в України дуже вигідною: з одного боку, ми підтримуємо українську промисловість, а з іншого — отримуємо більшу кількість зброї за ті самі кошти.

Переходячи від питань оборони до космічної галузі, як Ви оцінюєте перспективи інтеграції України в європейські космічні програми?

Це те, над чим ми активно працюємо. Космічна галузь дуже важлива для оборони та безпеки. Багато сучасних систем озброєння покладаються на космічні дані, які є критично важливими. Зважаючи на потенціал, інтелектуальний і інженерний рівень української космічної галузі — і пам’ятаючи, що значна частина космічної промисловості під час радянських часів розвивалася в Україні, — ця інтеграція буде безумовно вигідною. Така співпраця стане корисною як для України, так і для європейської космічної промисловості.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Єврокомісар Андрюс Кубілюс, фото: Getty Images

Які конкретні механізми існують для інтеграції українських компаній у європейські космічні програми?

Це питання досить специфічне. Щодо оборони, як я вже зазначав, у нас є чіткі проєкти та програми для підтримки як європейської, так і української оборонної промисловості. Наприклад, Європейська програма оборонної промисловості включає розділ, присвячений інтеграції української оборонної промисловості, що дозволяє їй користуватися тими ж механізмами підтримки, які передбачені для європейських компаній.

У космічній галузі підхід трохи інший. Існує низка програм, які я б рекомендував українській космічній галузі розглянути. Наприклад, програми підтримки інновацій, такі як CASSINI Fund (CASSINI Fund – європейська ініціатива підтримки інновацій у космічному секторі, спрямована на стартапи та розробки нових технологій - ред.). Також ми зосереджуємо увагу на покращенні розробки та запуску систем, що є однією з наших слабких сторін порівняно з іншими країнами. Я вважаю, що європейські компанії будуть дуже зацікавлені у залученні знань та досвіду української космічної промисловості.

У ширшому контексті європейської безпеки, як Ви бачите роль України в Європейському оборонному союзі: як майбутнього члена чи стратегічного партнера?

Коли Україна стане членом Європейського Союзу — а я сподіваюся, що це станеться досить скоро — ми можемо передбачити, що Україна матиме найсильніші збройні сили серед усіх країн-членів ЄС, з величезним досвідом, отриманим безпосередньо в бойових діях.

Крім того, українська оборонна промисловість буде на дуже високому рівні, що зробить її цінним активом для Європейського оборонного союзу. Європейські промислові підприємства та армії зможуть багато чого навчитися з українського досвіду та інновацій у сфері оборони.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Єврокомісар Андрюс Кубілюс, фото: Getty Images

Пане Кубілюс, зосередьмося на внутрішніх питаннях. Які ключові реформи, на Вашу думку, є вирішальними для успішної євроінтеграції України?

Усі необхідні реформи викладені в так званому ключовому комюніке, яке добре відоме вашому уряду, відповідним міністрам і віцепрем’єр-міністерці Ользі Стефанішиній. Ми пройшли через цей самий процес, коли ставали членами Європейського Союзу.

Українські політики та суспільство мають пам’ятати одну важливу річ: членство в ЄС є надзвичайно вигідним для країн, подібних до наших — пострадянських країн з нерозвиненими економіками. Звичайно, Україна зараз переживає величезну трагедію та агресію, яка змінює всі умови. Неможливо порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

Але я б закликав Україну якомога швидше ухвалювати всі необхідні регуляції та закони, приймати ключове комюніке та проводити реформи. Деякі сектори потребуватимуть перехідного періоду для відповідності регуляціям ЄС, так само, як це було у нас. Те ж саме буде зроблено і для України.

У будь-якому разі я хочу ще раз підкреслити, що членство в ЄС і реформи, які для цього необхідно провести, є надзвичайно вигідними для майбутнього країни. Навіть якщо цей процес іноді буває болісним. Я добре пам’ятаю, як під час наших переговорів, наприклад, наші фермери дуже хвилювалися. Вони думали, що членство в ЄС знищить їхні господарства та можливості для нормального життя. Але зараз, більш ніж через 20 років, ми бачимо, що саме сільське господарство отримало найбільшу вигоду від нашого членства в ЄС.

Як Ви бачите майбутнє України в ЄС через 5-10 років?

Це залежить, звичайно, від багатьох обставин. Я не можу передбачити чи обіцяти з упевненістю. Переговори — це дуже важливий аспект цього процесу, і це не входить безпосередньо до моєї компетенції.

Але я пам’ятаю, що коли я був у Європейському парламенті (до минулого року), ми у 2023 році ухвалили спеціальний звіт під назвою "Нова стратегія розширення". У цьому звіті Європейський парламент чітко заявив, що процес розширення для всіх країн-кандидатів, включно з Західними Балканами, Україною та Молдовою, має бути завершений до 2030 року. Це була встановлена цільова дата. Чи це можливо? Ми побачимо. Але я щиро сподіваюся, що процес розширення пройде дуже ефективно та своєчасно.

На завершення, яке найважливіше послання Ви хотіли б донести до українського суспільства, бізнесу та політиків щодо перспектив членства в ЄС?

Моє послання дуже просте. Найважливіше — зрозуміти стратегічну мету, на яку я закликаю українське суспільство повністю спрямувати свої зусилля. Звичайно, війна і перемога у війні залишаються найнагальнішими пріоритетами на даний момент. Але, дивлячись у майбутнє, я оптимістично вірю, що Україна виграє цю війну, забезпечить мир через силу і, зрештою, стане членом ЄС.

Це відкриє двері до створення історії успіху України, яку вона так заслуговує. Такий успіх важливий не лише для України, але й для Європейського Союзу та всіх нас. Нехай щастить. Слава Україні!

Героям слава!

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