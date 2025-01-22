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Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів

Катерина Ганжа
22 січня, 2025 середа
18:22
Суспільство

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ Артуру Горбенку, якого підозрюють у провальній обороні Харківщини у травні 2024 року. Згідно з рішенням суду, він проведе під вартою 60 днів з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави

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Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо. 

Рішення суду прокоментував адвокат Горбенка Станіслав Пелюк. За його словами, "фактично, слідчий суддя застосував безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо генерала, який виконував бойові завдання".

"На моє переконання – це неприпустимо. Ми особисто розуміли, як захисники, що буде обрано запобіжний захід. Що не буде відмови, хоча ми переконані в тому, що немає обґрунтованої підозри, ми переконані в тому, що немає ризиків процесуальних, які визначає закон, як необхідні, для застосування будь-якого запобіжного заходу. І безпосередньо ми просили відмовити взагалі в застосування будь-якого запобіжного заходу", - зазначив Пелюк.

Він також наголосив на тому, що призначена сума застави є неспівмірною із доходами "військовослужбовця на пенсії". 

"Я переконаний в тому, що це неприпустима ситуація…Альтернатива має відповідати майновому стану…Ми безумовно незадоволені судовим рішенням. Апеляційна скарга буде подана найближчим часом…Це дійсно кричущий факт. 25 мільйонів для військовослужбовця, який на пенсії реально…вибачте…це навіть комерційним власникам структур не дають такі застави", - зауважив адвокат.

  • На початку літа 2024 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо недбалого ставлення до служби, яке призвело до прориву російських військ на Харківщині, серед фігурантів також командири 125-ї бригади тероборони.
  • У другій половині червня генерал-лейтенант Артур Горбенко пішов з посади командира львівської 125-ї бригади ТрО.
  • 20 січня 2025 року екскомандиру львівської 125-ї бригади оголосили підозру через непідготовлені укріплення прикордонних районів Харківщини. Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління під час наступу росіян. 
  • Згодом у 125-й львівській бригаді ТрО відреагували на затримання колишнього командира Артура Горбенка.
Теги:
Новини
військові
Війна з Росією
Харківщина
територіальна оборона
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