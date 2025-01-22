Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Рішення суду прокоментував адвокат Горбенка Станіслав Пелюк. За його словами, "фактично, слідчий суддя застосував безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо генерала, який виконував бойові завдання".

"На моє переконання – це неприпустимо. Ми особисто розуміли, як захисники, що буде обрано запобіжний захід. Що не буде відмови, хоча ми переконані в тому, що немає обґрунтованої підозри, ми переконані в тому, що немає ризиків процесуальних, які визначає закон, як необхідні, для застосування будь-якого запобіжного заходу. І безпосередньо ми просили відмовити взагалі в застосування будь-якого запобіжного заходу", - зазначив Пелюк.

Він також наголосив на тому, що призначена сума застави є неспівмірною із доходами "військовослужбовця на пенсії".

"Я переконаний в тому, що це неприпустима ситуація…Альтернатива має відповідати майновому стану…Ми безумовно незадоволені судовим рішенням. Апеляційна скарга буде подана найближчим часом…Це дійсно кричущий факт. 25 мільйонів для військовослужбовця, який на пенсії реально…вибачте…це навіть комерційним власникам структур не дають такі застави", - зауважив адвокат.