Український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на лист, який є в його розпорядженні.

В українському документі йдеться, що Пекін прагне заручитися міжнародною підтримкою, аби закінчити війну в Україні на вигідних для РФ умовах.

Зазначено, що "мирний план" КНР має на меті "врахувати інтереси кожної держави", аби "запобігти програшу" Кремля.

Відповідно до листа, Пекін планує заручитися підтримкою близько 20 країн, аби сформувати якусь "основну" групу", що в майбутньому зможе швидко збільшитися й охопити країни Африки, Азії та Латинської Америки.

У матеріалі наголошують: Київ намагається відмовити союзників від підтримки ідей Китаю.

"Україна явно стурбована тим, що план Китаю набирає обертів. Президент України Володимир Зеленський використав своє звернення до Генеральної асамблеї в середу, щоб розкритикувати китайсько-бразильський мирний план як "колоніальні" зусилля. Українські дипломати також закликають американських законодавців офіційно відхилити план Китаю", - додає Politico.

Водночас європейський чиновник в ООН розповів виданню, що план Пекіна обговорюється на зустрічах.

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

3 вересня президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" з урегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією.

Водночас да Сілва заявив, що для його держави "важливо бути осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".

25 вересня президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".