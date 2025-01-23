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Оксфордський словник назвав найпопулярніше сленгове і дитяче слово 2024 року

Ольга Бабишена
23 січня, 2025 четвер
01:55
Світ діти

Оксфордський словник за результатами опитування назвав дитячим словом 2024 року "доброту", а найпопулярнішим сленгом стало слово "слей"

Зміст

Про це йдеться на сайті видавництва Оксфордського університету.

Вказано, що експерти опитали понад 6 тисяч дітей від 6 до 14 років у Великій Британії. Їх просили назвати улюблене слово, щоб відстежити, як розвивається мова, якою користуються діти, і як вона відображає емоції та досвід.

Найчастіше респонденти називали слова "доброта", "штучний інтелект" та "конфлікт". Під час наступного опитування їх попросили обрати одне з цих слів. Лідером стало слово "доброта", яке отримало 61% голосів. "Штучний інтелект" та "конфлікт" набрали 25% і 7% відповідно. 

"Наше опитування дітей показало, що причиною вибору "доброти" є психічне здоров'я, тоді як вчителі також відзначили зростаюче усвідомлення молодими людьми ширшого впливу доброти на психічний добробут. Водночас згадки про глобальне насильство та поточні конфлікти ще більше підкреслили, наскільки діти чутливі до поточних подій. Відповідаючи на запитання про те, чому вони обрали слово "доброта", респонденти часто використовували такі слова, як, наприклад, "потрібно" і «слід": "У світі стільки всього відбувається, що ми всі повинні бути добрими один до одного", - йдеться у повідомленні. 

Також дітей просили назвати їхнє улюблене сленгове слово. Понад 28% опитаних назвали "слей", вказуючи, що воно означає схвалення та підтримку. 

  • Водночас словом 2024 року мовні експерти Оксфордського університету визначили вислів brain rot, що у перекладі означає "гниль у мозку" і описує вплив нескінченного гортання стрічки в соціальних мережах. 
Теги:
Новини
Суспільство
Велика Британiя
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