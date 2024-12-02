Brain rot: Оксфордський словник назвав слово 2024 року

Слово року та короткий список з'явився на сайті видавництва Оксфордського університету.

У шортліст лінгвістів Оксфордського університету потрапили шість слів, які характеризують головні тенденції цього року. Цьогоріч вони обрали ключовим терміном brain rot. Вислів обрали за результатами громадського голосування, в якому взяли участь 37 тис. учасників, та після аналізу лінгвістичних даних.

Згідно зі словником вираз "гниль у мозку" (brain rot) означає "передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу (зараз особливо онлайн-контенту), який вважається банальним".

Вперше використання терміну зафіксували задовго до створення інтернету. Його в 1854 році описав письменник і філософ Генрі Девід Торо у своїй книзі "Волден".

"Поки Англія намагається вилікувати картопляну гниль, чи не спробує хтось вилікувати brain rot, що поширено набагато ширше і є фатальнішим?", - запитував автор у своєму творі.

Так Генрі Девід Торо критикував бажання суспільства знецінювати й спрощувати складні концепції. Письменник вважав, що це одна з причин занепаду інтелектуальних зусиль людства.

До п'ятірки слів-номінантів увійшли:

demure - стало популярним завдяки тренду в соціальних мережах влітку, означає стриману або відповідальну поведінку;

dynamic pricing - коли ціна на товар або послугу змінюється відповідно до попиту;

lore - сукупність фактів і довідкової інформації, пов'язаної з кимось або чимось;

romantasy - жанр художньої літератури, що поєднує елементи фентезі, зазвичай з темами магії, надприродного або пригод поряд із центральною романтичною сюжетною лінією;

slop - низькоякісний контент в інтернеті, створений за допомогою штучного інтелекту.

Водночас Кембриджський словник назвав словом 2024 року "manifest".



