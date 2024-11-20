Кембриджський словник оголосив слово 2024 року

Про це повідомляється на офіційному сайті словника.

Зазначається, що у травні минулого року Кембриджський словник додав визначення цього поняття до свого переліку слів. Цьогоріч це слово шукали на сайті майже 130 тис. разів.

"Manifest" означає практику використання "таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення чогось, чого ви хочете, з вірою в те, що це зробить це більш імовірним", - йдеться у повідомленні.

У блозі кажуть, що ця практика набула популярності під час пандемії COVID-19. Тоді у соцмережах з’явилося безліч "інфлюенсерів проявлення", які давали поради щодо фінансового добробуту, кар’єрного успіху тощо.

Зазначимо, що слово "manifest" стало десятим словом року, що було обране Кембриджським словником. Торік переможцем у цій номінації стало слово "галюцинувати".