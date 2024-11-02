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Словник Collins Dictionary назвав слово 2024 року

Ольга Бабишена
2 листопада, 2024 субота
01:06
Світ

Словник англійської мови Collins Dictionary обрав іменник "brat" словом 2024 року: воно символізує зухвалу людину, яка гедоністично ставиться до життя

Зміст

Про це йдеться у блозі Collins Dictionary. 

Перекласти українською слово "brat" можна як нахабу або шибеника. 

"Brat - це різні речі для різних людей: епатажна поведінка, яскрава естетика, навіть передвиборчий слоган (фраза "Камала - це Brat" виявилася досить влучною, щоб стати політичним вірусом, хоча її значення залишилося дещо незрозумілим). І хоча це слово розпочало своє життя як назва альбому попспівачки Charli XCX, воно чітко відобразило дух часу. Виражаючи самоприйняття, а також бунтарство, це доречне слово для 2024 року, року, коли гедонізм і тривога об'єдналися, щоб утворити п'янке вариво", - йдеться у повідомленні. 

Серед інших слів, які змагалися за звання слова року, були, зокрема: 

  • delulu - слово, яке використовують для опису людей, які нереалістичні у своїх ідеях або очікуваннях. Походить від англійського слова "deluded", яке означає бути обманутим або ошуканим. 
  • brainrot - слово, яке буквально перекладається як гниття мозку, і означає нездатність чітко мислити через надмірне споживання низькопробного онлайн-контенту. 
  • роментезі - слово на позначення літературного жанру, який поєднує у собі романтичну історію і фентезі. 

Що відомо про словник

Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років. Вони є популярним видавцем словників та довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову. Вони також пропонують безплатний онлайн-словник, тезаурус та інші ресурси. 

У 2020 році словом року за версією Collins став "локдаун", а 2021 року упорядники словника англійської мови назвали "NFT" словом року.

У 2022 році за версією словника словом року було "пермокриза". Слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності. У 2023 році словник Collins обрав словом року "Штучний інтелект". 

Теги:
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