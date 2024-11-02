Словник Collins Dictionary назвав слово 2024 року

Про це йдеться у блозі Collins Dictionary.

Перекласти українською слово "brat" можна як нахабу або шибеника.

"Brat - це різні речі для різних людей: епатажна поведінка, яскрава естетика, навіть передвиборчий слоган (фраза "Камала - це Brat" виявилася досить влучною, щоб стати політичним вірусом, хоча її значення залишилося дещо незрозумілим). І хоча це слово розпочало своє життя як назва альбому попспівачки Charli XCX, воно чітко відобразило дух часу. Виражаючи самоприйняття, а також бунтарство, це доречне слово для 2024 року, року, коли гедонізм і тривога об'єдналися, щоб утворити п'янке вариво", - йдеться у повідомленні.

Серед інших слів, які змагалися за звання слова року, були, зокрема:

delulu - слово, яке використовують для опису людей, які нереалістичні у своїх ідеях або очікуваннях. Походить від англійського слова "deluded", яке означає бути обманутим або ошуканим.

- слово, яке використовують для опису людей, які нереалістичні у своїх ідеях або очікуваннях. Походить від англійського слова "deluded", яке означає бути обманутим або ошуканим. brainrot - слово, яке буквально перекладається як гниття мозку, і означає нездатність чітко мислити через надмірне споживання низькопробного онлайн-контенту.

- слово, яке буквально перекладається як гниття мозку, і означає нездатність чітко мислити через надмірне споживання низькопробного онлайн-контенту. роментезі - слово на позначення літературного жанру, який поєднує у собі романтичну історію і фентезі.

Що відомо про словник

Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років. Вони є популярним видавцем словників та довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову. Вони також пропонують безплатний онлайн-словник, тезаурус та інші ресурси.

У 2020 році словом року за версією Collins став "локдаун", а 2021 року упорядники словника англійської мови назвали "NFT" словом року.

У 2022 році за версією словника словом року було "пермокриза". Слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності. У 2023 році словник Collins обрав словом року "Штучний інтелект".