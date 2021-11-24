Словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року
Упорядники словника англійської мови Collins Dictionary назвали "NFT" словом року
Про це йдеться на сайті словника Collins.
Абревіатура "NFT" розшифровується як "non-fungible token" - "невзаємозамінний токен".
"Незамінний токен" - це слово, яке ми чули знову і знову протягом останніх 12 місяців", - зазначили упорядники словника.
Collins дає терміну наступне визначення: "NFT" - унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.
Як припускають упорядники словника, скоро у світі станеться значна цифрова революція, яка змінить культуру та способи ведення бізнесу. У зв'язку з цим у список слів року увійшли також "метавсесвіт" і "крипта" (скорочено від "криптовалюта").
Також серед інших слів, які часто були у вжитку цьогоріч, відзначено "double-vaxxed" (двічі вакцинований) та "hybrid-working" (той, хто працює за змішаним графіком).
- Нагадаємо, в 2020 році словом року за версією Collins став "локдаун".
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