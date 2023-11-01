Collins Dictionary назвав головне слово 2023 року

Про це інформують на офіційному сайті.

"Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. Насправді це може зробити набагато більше, ніж це – потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт вечері, використовуючи лише те, що залишилося в шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися", – йдеться в поясненні.

Шорт-лист слова 2023 року включав такі терміни:

Deinfluencing : Ситуація, коли інфлюенсери переконують своїх підписників уникати певних товарів.

: Ситуація, коли інфлюенсери переконують своїх підписників уникати певних товарів. Nepo baby : Людина, яка отримала першу популярність внаслідок знаменитих батьків.

: Людина, яка отримала першу популярність внаслідок знаменитих батьків. Greedflation : Компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя.

: Компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя. ULEZ: Зона наднизьких викидів, яка карає водіїв автомобілів, що найбільш забруднюють довкілля в Лондоні.

Довідково. Штучний інтелект (ШІ) - це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей і прийняття рішень на основі вхідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, розуміти природну мову або грати в ігри.

Що відомо про словник

Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років. Вони є популярним видавцем словників та довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову. Вони також пропонують безплатний онлайн-словник, тезаурус та інші ресурси.

У 2020 році словом року за версією Collins став "локдаун".

А 2021 року упорядники словника англійської мови назвали "NFT" словом року.

Торік словом року за версією цього словника було "пермокриза". Слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності.