Collins Dictionary назвав головне слово 2023 року
Британський словник Collins назвав "Штучний інтелект" словом 2023 року. Це слово стало популярним наприкінці 2022 року, коли ШІ увірвався в суспільну свідомість
Про це інформують на офіційному сайті.
"Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. Насправді це може зробити набагато більше, ніж це – потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт вечері, використовуючи лише те, що залишилося в шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися", – йдеться в поясненні.
Шорт-лист слова 2023 року включав такі терміни:
- Deinfluencing: Ситуація, коли інфлюенсери переконують своїх підписників уникати певних товарів.
- Nepo baby: Людина, яка отримала першу популярність внаслідок знаменитих батьків.
- Greedflation: Компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя.
- ULEZ: Зона наднизьких викидів, яка карає водіїв автомобілів, що найбільш забруднюють довкілля в Лондоні.
Довідково. Штучний інтелект (ШІ) - це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей і прийняття рішень на основі вхідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, розуміти природну мову або грати в ігри.
Що відомо про словник
Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років. Вони є популярним видавцем словників та довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову. Вони також пропонують безплатний онлайн-словник, тезаурус та інші ресурси.
У 2020 році словом року за версією Collins став "локдаун".
А 2021 року упорядники словника англійської мови назвали "NFT" словом року.
Торік словом року за версією цього словника було "пермокриза". Слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.33 Купівля 37.33Продаж 37.9
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе