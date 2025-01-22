Єврокомісія обіцяє надати Україні €35 млрд фіндопомоги у 2025 році
Євросоюз надасть Україні цього року фінансової допомоги Україні на суму 35 мільярдів євро.
Про це повідомив у соцмережі X віцепрезидент Європейської комісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та фінансову програму для України Ukraine Facility €35 млрд на 2025 рік", – йдеться в повідомленні.
Домбровскіс додав, що в Давосі зустрівся з першою віцепрем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, з якою вони обговорили розширення та кроки з наближення України до єдиного ринку Європейського Союзу.
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Як зазначав напередодні під час засідання Ради ЄС ECOFIN у Брюсселі міністр фінансів України Сергій Марченко, у 2025 році Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС.
За даними Мінфіну, 2025 року ЄС передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України. З них:
- 18,1 млрд євро – частина ініціативи країн G7 ERA – за кошт доходів від заморожених активів РФ;
- 12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах інструменту Ukraine Facility.
Залучені кошти мають спрямувати на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.
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