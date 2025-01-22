Через аварію на Дніпропетровщині на глибині 1300 м були заблоковані 135 шахтарів
Унаслідок аварії на підстанції шахти у Дніпропетровській області 135 шахтарів виявили заблокованими на глибині понад 1300 метрів
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Задля порятунку людей застосували складну технологію створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти гірників на поверхню.
Авіарію вдалося ліквідувати завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства й інших підрозділів ДСНС. По завершенню рятувальних робіт усіх 135 шахтарів повернули на поверхню цілими й неушкодженими.
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