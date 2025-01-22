Через аварію на Дніпропетровщині на глибині 1300 м були заблоковані 135 шахтарів

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Задля порятунку людей застосували складну технологію створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти гірників на поверхню.

Авіарію вдалося ліквідувати завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства й інших підрозділів ДСНС. По завершенню рятувальних робіт усіх 135 шахтарів повернули на поверхню цілими й неушкодженими.