"Унікальний випадок": Боррель засудив рішення Угорщини долучитися до ініціативи Китаю і Бразилії щодо миру в Україні
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив рішення Угорщини долучитися до ініціативи "Друзі миру", організованої Китаєм та Бразилією для обговорення так званого мирного плану щодо України
Про це він сказав під час розмови в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку 27 вересня, повідомляє Голос Америки.
Відповідаючи на запитання, чи продовжить Євросоюз підтримувати Україну у разі припинення допомоги з боку США, Боррель висловив упевненість, що в Європі збережеться сильна політична прихильність до підтримки України.
Проте він зазначив, що починає помічати певні ознаки ослаблення єдності серед європейських країн.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - заявив дипломат.
Боррель назвав цей випадок "унікальним" і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"
Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.
28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.
Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".
26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.
Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи.
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