"Унікальний випадок": Боррель засудив рішення Угорщини долучитися до ініціативи Китаю і Бразилії щодо миру в Україні

Про це він сказав під час розмови в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку 27 вересня, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить Євросоюз підтримувати Україну у разі припинення допомоги з боку США, Боррель висловив упевненість, що в Європі збережеться сильна політична прихильність до підтримки України.

Проте він зазначив, що починає помічати певні ознаки ослаблення єдності серед європейських країн.



"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - заявив дипломат.

Боррель назвав цей випадок "унікальним" і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.

Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи.