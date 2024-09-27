"Друзі миру": Китай заявив про намір створити з державами-однодумцями платформу "політичного врегулювання" війни в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.

За словами очільника китайського МЗС, Пекін разом із "державами-однодумцями" Глобального Півдня, а також Пакистаном планують започаткувати платформу "Друзі миру" в межах зусиль пошуку миру.

Ван Ї пояснив, що "Друзі миру" - це не закрита група, а "відкрита платформа, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог".

"Друзі миру" були створені заради миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою", - додав він.

Водночас у МЗС Китаю наголошують: метою платформи є "об'єктивний та раціональний голос та відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні українського питання".

Зазначено, що посадовець Бразилії нагадав про "Консенсус з шести пунктів" його держави й КНР стосовно війни в Україні, який, за його словами, "має велике значення".

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

3 вересня президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" з урегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією.

Водночас да Сілва заявив, що для його держави "важливо бути осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".

25 вересня президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.