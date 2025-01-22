"Позитивні яструби, які не перейматимуться через ескалацію": аналітик Рибачук про команду Трампа

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми маємо цю команду позитивних яструбів, які, на відміну від Саліванщини, не будуть нервувати: "А що подумає, чи буде якась ескалація". Вони тільки набирають оберти і очевидно, що Трамп є дирижером цього оркестру. А для Трампа, от він підводить до того, що для Путіна оця перша розмова, де він спочатку сподівався, що він якось зачарує, щось там намеле, переконає, курси історії розкаже - не варіант. У Трампа є дуже чітка задача", - сказав він.

Олег Рибачук зауважив, що першочерговою для американців була війна в Ізраїлі. І тепер, коли вона "зникла з радарів" для Трампа, він може зосередитись на вирішенні війни в Україні.

"У Трампа зникла з радара проблема Ізраїля з Хамасом. А це була насправді, треба чесно сказати, що вона була на першому місці для американців, бо там величезні американські інтереси. І тепер залишається друга - це Україна. І тому Трамп уже провів розмову з Сі Цзіньпіном і пообіцяв ще раз зустрітися. Він заходить з того боку. І Путін має відчувати, що колись Курт Волкер (колишній Спецпредставник держдепу США з питань України (2017-2019), - ред.) сказав, що треба зробити обійми анаконди, що треба так здушувати потихеньку, як анаконда душить свою жертву, що в якийсь момент в тебе кістки тріщать, і ти розумієш, що ну його. От зараз Трамп виступає цією анакондою. Путін має відчувати, як у нього тріщать кістки уже. І це треба тільки з Путіним робити". - вважає аналітик.