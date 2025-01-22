Противник не отримав контролю над вогнетривким заводом у Часовому Яру: пресслужба 24-ї ОМБр

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник не отримав контролю над вогнетривким заводом. Через погані погодні умови, коли ми мали обмежені можливості використовувати дрони, ворогу вдалося висадити невелику групу на території заводу. Проте наші хлопці утримують його, і там зараз тривають бої. У центральній частині ця ж група була розділена. Ворог був дезорієнтований після висадки, і наші бійці зараз намагаються зачистити цю частину", - сказав Полухін.

За словами представник пресслужби 24-ї ОМБр, для противника неабияким завданням є перетнути канал і дістатися до заводу чи центральної частини міста.

"Вони намагаються робити це одним ривком. Наші хлопці відпрацьовують по ворогу, знищуючи більшість техніки, яку вони використовують, дронами та протитанковими гранатометами. Ворог несе великі втрати через свою тактику атак на наші позиції", - додав він.