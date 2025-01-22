В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання водійок автобусів і вантажівок

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Для покращення ситуації на ринку праці ми запровадили низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації. Українці можуть здобути нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, розширити знання за фахом, отримати додаткові навички та стати більш конкурентоспроможними. Зокрема, разом з нашими партнерами пропонуємо жінкам можливість опанувати професії, в яких вони були традиційно менше представлені, ніж чоловіки. Завдяки програмам від Reskilling Ukraine вже понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack триває", — прокоментувала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За програмою OnTrack жінки можуть безоплатно здобути професію водійки вантажівки та пасажирського автобуса. Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі.

Тривалість навчання — 6 тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечує проєкт Reskilling Ukraine, яку реалізує шведська неприбуткова організація Beredkspalsyftet.

Вимоги до кандидаток на участь у програмі:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

мотивація змінити професію.

Подати заявку на участь можна до 15 лютого 2025 року.

Окрім водіння, учасниці програми проходять тренінг із надання першої домедичної допомоги, відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись із професією водійки, уточнили в Мінекономіки.