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На тлі мобілізації: в Україні розробляють програму навчання жінок водінню вантажівок та автобусів

21 червня, 2024 п'ятниця
16:55
Суспільство

В Україні планують на національному рівні навчати жінок водінню великогабаритного транспорту через брак фахівців у зв'язку з мобілізацією

Зміст

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, пише Forbes.

Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Це пов'язано із нестачею водіїв комунального транспорту, яка в регіонах сягає щонайменше 30%.

"Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках", - сказав Деркач.

Зазначається, що Мінінфраструктури розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами заступника міністра, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

Що відомо про нестачу водіїв комунального транспорту

Після 18 травня, відколи набули чинності нові правила мобілізації, одними з найдефіцитніших фахівців стали водії. Лише у Львівській області станом на 12 червня на Єдиному порталі було 1697 актуальних вакансій для водіїв. При чому це вакансії, розмішені з 22 травня, тобто фактично за три тижні.

Також у Київському метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

Зокрема, близько 7% працівників метрополітену нині перебувають у лавах ЗСУ, а їхня кількість постійно збільшується. 

Теги:
Україна
транспорт
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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