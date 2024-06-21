На тлі мобілізації: в Україні розробляють програму навчання жінок водінню вантажівок та автобусів
В Україні планують на національному рівні навчати жінок водінню великогабаритного транспорту через брак фахівців у зв'язку з мобілізацією
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, пише Forbes.
Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Це пов'язано із нестачею водіїв комунального транспорту, яка в регіонах сягає щонайменше 30%.
"Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках", - сказав Деркач.
Зазначається, що Мінінфраструктури розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами заступника міністра, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.
Що відомо про нестачу водіїв комунального транспорту
Після 18 травня, відколи набули чинності нові правила мобілізації, одними з найдефіцитніших фахівців стали водії. Лише у Львівській області станом на 12 червня на Єдиному порталі було 1697 актуальних вакансій для водіїв. При чому це вакансії, розмішені з 22 травня, тобто фактично за три тижні.
Також у Київському метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.
Зокрема, близько 7% працівників метрополітену нині перебувають у лавах ЗСУ, а їхня кількість постійно збільшується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе