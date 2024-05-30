Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців

Про це повідомляє підприємство у Facebook.

Зазначається, що наразі у метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, а їхня кількість постійно збільшується.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - йдеться у повідомленні.