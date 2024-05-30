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Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців

30 травня, 2024 четвер
13:47
Суспільство На фото: метро "Площа Українських Героїв"

Найближчим часом Київський метрополітен планує збільшити інтервал руху поїздів через брак фахівців, до якого призвели міграція та мобілізація

Зміст

Про це повідомляє підприємство у Facebook.

Зазначається, що наразі у метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, а їхня кількість постійно збільшується. 

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - йдеться у повідомленні.

  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про необхідність справедливого бронювання, оскільки внаслідок мобілізації в місті скоро не вистачатиме працівників критичної інфраструктури.
  • Крім цього, з 27 травня у Миколаєві на міські маршрути почали виходити на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай. Проблема виникла через мобілізацію водіїв.

Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
новини Києва
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