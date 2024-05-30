Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців
Найближчим часом Київський метрополітен планує збільшити інтервал руху поїздів через брак фахівців, до якого призвели міграція та мобілізація
Про це повідомляє підприємство у Facebook.
Зазначається, що наразі у метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.
Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, а їхня кількість постійно збільшується.
"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - йдеться у повідомленні.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про необхідність справедливого бронювання, оскільки внаслідок мобілізації в місті скоро не вистачатиме працівників критичної інфраструктури.
- Крім цього, з 27 травня у Миколаєві на міські маршрути почали виходити на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай. Проблема виникла через мобілізацію водіїв.
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