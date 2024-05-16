"Зупиниться транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго": Філатов прокоментував мобілізацію в Дніпрі

Про це він написав у telegram.

Коментуючи бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та компаній з доставки, Філатов заявив, що у Дніпрі "скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго", оскільки таке бронювання є несправедливим.

"Працівники критичної інфраструктури - це не клітинки у спущених зверху "планах", а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює", - наголосив він.