Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Visa, Glovo, Favbet та інших технологічних компаній

Про це вона повідомила у Facebook.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - написала Свириденко.

Водночас міністерка розповіла, як відбувається процес бронювання. За її словами, компанії звернулись до профільного Міністерства цифрової трансформації, що на підставі трьох із семи критеріїв визнало їх критично важливими: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати та резидентство в Дія.Сіті.

Потім Мінцифри надало списки військовозобов’язаних для перевірки Генеральному штабу ЗСУ.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - додала Свириденко.

Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував наказ Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників на час мобілізації та воєнного стану, а саме: ТОВ "Гловоап Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ТОВ "Віза Україна", а також ТОВ "Агрі Чейн", ТОВ "Корт" і ДП "ССМ".

У документі зазначалось, військовозобов'язані працівники відповідних компаній отримали відстрочку від призову на 6 місяців - до 8 жовтня 2024 року.