Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Visa, Glovo, Favbet та інших технологічних компаній

Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Visa, Glovo, Favbet та інших технологічних компаній

16 травня, 2024 четвер
15:39
Суспільство
Зміст

Перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa

Про це вона повідомила у Facebook.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - написала Свириденко.

Водночас міністерка розповіла, як відбувається процес бронювання. За її словами, компанії звернулись до профільного Міністерства цифрової трансформації, що на підставі трьох із семи критеріїв визнало їх критично важливими: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати та резидентство в Дія.Сіті.

Потім Мінцифри надало списки військовозобов’язаних для перевірки Генеральному штабу ЗСУ.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - додала Свириденко.

Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував наказ Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників на час мобілізації та воєнного стану, а саме: ТОВ "Гловоап Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ТОВ "Віза Україна", а також ТОВ "Агрі Чейн", ТОВ "Корт" і ДП "ССМ".

У документі зазначалось, військовозобов'язані працівники відповідних компаній отримали відстрочку від призову на 6 місяців - до 8 жовтня 2024 року.

  • 3 травня в Україні змінили правила бронювання чиновників. Зокрема чоловіки призовного віку, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
Еден Голан
15 травня, 2024 середа
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
Карта. Харківщина_1505
Автор Богдан Бачинський
15 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 8-15 травня: що відбувається на інших ділянках фронту, поки на Харківщині росіяни відвертають увагу
напад на Фіцо
16 травня, 2024 четвер
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, медики завершили операцію
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.67
    Продаж 43.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
16 травня
16:52
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін після переговорів з Путіним заявив про необхідність політичного врегулювання "української кризи"
16:44
Служба безпеки України
Коригувала ворожі удари по Житомирщині: СБУ затримала агентку РФ
16:33
евакуація з Харківщини
З прикордоння Харківщини евакуювали 8,8 тис. людей
16:30
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Організатори Євробачення пояснили рішення про дискваліфікацію Йоста Кляйна та назвали заяви нідерландського мовника некоректними
16:23
касетні боєприпаси DPICM
Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу на Харківщині, серед поранених - голова Вовчанської МВА
16:17
Віктор Циганков та Антоніо Рюдігер (праворуч), Німеччина - Україна
Німеччина не взяла на Євро-2024 лідерів фіналіста Ліги чемпіонів
16:10
Ексклюзив
тарифи на електроенергію, лічильник
Це неправильний підхід: нардеп Синютка по підвищення тарифів на електроенергію для населення
16:10
Ексклюзив
Харківщина, воєнні злочини Росії
Експерт Селезньов назвав наступ РФ на Харківщині відволіканням стратегічних резервів від Краматорська та Покровська
16:03
маршрутка
В Одесі стався конфлікт між людиною у військовій формі та цивільним у маршрутці: у ТЦК відреагували
16:00
OPINION
Георгій Могильний
Знищити Карпати та заробити на товарній деревині 2400%. Хто хоче залишити державу ні з чим?
15:04
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон
Продавали фейкові посвідчення працівників "почесних консульств": СБУ викрила схему ухилення від мобілізації
15:02
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Поки що ми бачимо консолідовані позиції Москви й Пекіна, але висновки робити рано, - військовий експерт Селезньов
15:01
На фото: Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон 11 рідкісних годинників з власної колекції
14:48
Петр Бистрон
У Німеччині проводять обшуки в ультраправого депутата за підозрою у відмиванні грошей. Посередником міг бути Медведчук 
14:47
Антон Мартинов
Засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов мобілізувався до ЗСУ
14:43
Оновлено
Зеленський провів Ставку у Харкові
"Ситуація на Харківщині загалом контрольована": Зеленський провів Ставку в Харкові
14:38
окупанти, орки
Росіяни створили "антитерористичну комісію" на ТОТ і шукають у соцмережах незгодних з окупацією, - голова Запорізької ОВА
14:26
ВСЛ видасть роман Жана Рено
В Україні видадуть перший роман зірки фільму "Леон" Жана Рено
14:06
OPINION
Юрій Богданов
Байден, нафта, зміни клімату і вибори
13:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:52
Херсонщина. Обстріл
РФ атакувала селище Високе на Херсонщині: загинув чоловік, 5 поранених
13:48
Девід Копперфілд
Ілюзіоніста Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальних домаганнях
13:41
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Нинішні вимкнення світла можуть тривати до серпня, а зима буде "невідворотно важкою", - радник Шмигаля
13:30
Володимир Зеленський і Олена Зеленська
"Символ єднання всіх поколінь українців": Зеленський привітав із Днем вишиванки
13:26
Через обстріл на Донеччині поранено 6 шахтарів
13:15
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони ГУР уразили оборонний завод у Тулі: РФ заявила про роботу ППО у 5 регіонах
13:08
напад на Фіцо
Напад на Фіцо: обвинуваченому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного
13:07
"Дюна: Пророцтво"
HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"
13:01
Роберт Фіцо
"Перемога Фіцо на виборах викликала тривогу через опозицію до війни в Україні. Тепер у нього стріляли": маніпуляції і фейки світових ЗМІ за 16 травня
12:51
економіка
Британська розвідка спрогнозувала економічне зростання в Україні на рівні 3%
12:44
Електроенергія
Значний дефіцит, у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі станом на 16 травня
12:40
Вовчанськ
Беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли: окупанти не дозволяють евакуюватися жителям північної частини Вовчанська
12:32
Весна у Києві
Де будуть дощі, а де - сонце: прогноз погоди на 17 травня від Наталки Діденко
12:27
Оновлено
Через ворожий обстріл прифронтового Степногірська поранено трьох людей
Росіяни 15 травня скинули авіабомби на прифронтове селище у Запорізькій області: троє людей поранені
12:18
Ексклюзив
мобілізація в РФ
Найближчими днями побачимо, чи будуть росіяни мобілізовувати велику армію, - військовий експерт Притула
12:15
Ілан Шор
Молдовський олігарх Ілан Шор заявив, що має російське громадянство
12:01
OPINION
Сергій Фурса
Як подолати звичку надмірного споживання електрики
11:57
До Дня вишиванки Укрпошта
Укрпошта презентувала марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки
11:43
У День вишиванки скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" в Києві вдруге одягли у вишиту сорочку 
11:36
Міністерство молоді ф спорту, уряд
Унаслідок агресії РФ загинули 456 українських спортсменів і тренерів, – в.о. міністра молоді та спорту Бідний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV