Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Visa, Glovo, Favbet та інших технологічних компаній
Перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa
Про це вона повідомила у Facebook.
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - написала Свириденко.
Водночас міністерка розповіла, як відбувається процес бронювання. За її словами, компанії звернулись до профільного Міністерства цифрової трансформації, що на підставі трьох із семи критеріїв визнало їх критично важливими: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати та резидентство в Дія.Сіті.
Потім Мінцифри надало списки військовозобов’язаних для перевірки Генеральному штабу ЗСУ.
"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - додала Свириденко.
Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував наказ Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників на час мобілізації та воєнного стану, а саме: ТОВ "Гловоап Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ТОВ "Віза Україна", а також ТОВ "Агрі Чейн", ТОВ "Корт" і ДП "ССМ".
У документі зазначалось, військовозобов'язані працівники відповідних компаній отримали відстрочку від призову на 6 місяців - до 8 жовтня 2024 року.
- 3 травня в Україні змінили правила бронювання чиновників. Зокрема чоловіки призовного віку, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані.
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