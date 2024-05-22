У Миколаєві зменшили кількість автобусів через мобілізацію водіїв
З 27 травня у Миколаєві на міські маршрути будуть виходити на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай. Проблема виникла через мобілізацію водіїв
Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає "Суспільне".
"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - каже мер.
Вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. За його словами, у Миколаєва є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема.
"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - розповів мер.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про необхідність справедливого бронювання, оскільки внаслідок мобілізації в місті скоро не вистачатиме працівників критичної інфраструктури.
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