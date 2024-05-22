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У Миколаєві зменшили кількість автобусів через мобілізацію водіїв

22 травня, 2024 середа
10:55
Суспільство Ілюстративне фото

З 27 травня у Миколаєві на міські маршрути будуть виходити на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай. Проблема виникла через мобілізацію водіїв

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Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає "Суспільне".

"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - каже мер.

Вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. За його словами, у Миколаєва є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - розповів мер.

  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про необхідність справедливого бронювання, оскільки внаслідок мобілізації в місті скоро не вистачатиме працівників критичної інфраструктури.

Теги:
Миколаїв
мобілізація
Війна з Росією
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