У Миколаєві зменшили кількість автобусів через мобілізацію водіїв

Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає "Суспільне".

"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - каже мер.

Вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. За його словами, у Миколаєва є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - розповів мер.