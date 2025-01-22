Україна зробить значний внесок у розвиток ЄС, – єврокомісар Кубілюс

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту Еспресо.

На його думку, Україна стане членом ЄС досить скоро. Найголовніше для цього – провести всі необхідні реформи навіть попри повномасштабну війну.

"Передусім, Україна — це дуже велика та багата природними ресурсами країна. Звичайно, зараз вона переживає жорстоку російську агресію, і наша підтримка вкрай важлива, не лише для України, але й для нас самих. Україна захищає нас, і ми маємо продовжувати її підтримувати. Ми шукаємо способи зміцнити цю підтримку. Я абсолютно впевнений, що Україна стане членом Європейського Союзу досить скоро. Це, звичайно, питання часу і того, як Україна виконає всі необхідні критерії, особливо в умовах війни", - сказав Кубілюс.

Він пригадав, які переваги отримала Литва після вступу до ЄС. На його переконання, те саме буде з Україною.

"Коли Україна приєднається до ЄС, вона займе важливе місце серед його членів. Членство в ЄС принесе Україні значні переваги. Як литовець, я дуже добре пам’ятаю, наскільки членство в ЄС пришвидшило наш економічний і соціальний розвиток. У 2000 році, коли ми розпочали переговори, Литва була відносно бідною країною порівняно із середнім рівнем ЄС. Зараз ми перевершили кілька держав "старої Європи" та більшість країн Центральної Європи. Ми наближаємося до середнього рівня економічного розвитку в ЄС. Те ж саме станеться і з Україною", – зазначив єврокомісар.

Кубілюс наголосив, що Україна має величезний економічний потенціал, завдяки чому зробить значний внесок у розвиток ЄС.

"Водночас Україна зробить значний внесок у розвиток самого ЄС. Україна має величезний економічний потенціал як в промисловості, так і в сільському господарстві, а також у технологічно розвинених галузях, таких як космос, наприклад, що є частиною моєї компетенції як комісара з питань оборони та космосу. Членство України в ЄС — це не лише інтерес України, але й сильний стратегічний інтерес самого ЄС", - сказав єврокомісар.

"Членство України в ЄС також розширить зону безпеки на європейському континенті. ЄС як організація здатна поширювати демократію, сприяти розвитку та стимулювати економічне зростання. Це, своєю чергою, приносить стабільність і безпеку, які є надзвичайно необхідними", - додав він.

Минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже сформувала 36 робочих груп для підготовки переговорних позицій про вступ до Європейського Союзу за всіма кластерами.

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