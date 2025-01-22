Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна євроінтеграція Україна зробить значний внесок у розвиток ЄС, – єврокомісар Кубілюс
Ексклюзив

Україна зробить значний внесок у розвиток ЄС, – єврокомісар Кубілюс

Юлія Юліна
22 січня, 2025 середа
22:05
євроінтеграція Андрюс Кубілюс

Комісар ЄС, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс переконаний, що Україні є що запропонувати Євросоюзу, тому її членство у блоці буде вигідним для всіх

Зміст

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту Еспресо.

На його думку, Україна стане членом ЄС досить скоро. Найголовніше для цього – провести всі необхідні реформи навіть попри повномасштабну війну.

"Передусім, Україна — це дуже велика та багата природними ресурсами країна. Звичайно, зараз вона переживає жорстоку російську агресію, і наша підтримка вкрай важлива, не лише для України, але й для нас самих. Україна захищає нас, і ми маємо продовжувати її підтримувати. Ми шукаємо способи зміцнити цю підтримку. Я абсолютно впевнений, що Україна стане членом Європейського Союзу досить скоро. Це, звичайно, питання часу і того, як Україна виконає всі необхідні критерії, особливо в умовах війни", - сказав Кубілюс.

Він пригадав, які переваги отримала Литва після вступу до ЄС. На його переконання, те саме буде з Україною.

"Коли Україна приєднається до ЄС, вона займе важливе місце серед його членів. Членство в ЄС принесе Україні значні переваги. Як литовець, я дуже добре пам’ятаю, наскільки членство в ЄС пришвидшило наш економічний і соціальний розвиток. У 2000 році, коли ми розпочали переговори, Литва була відносно бідною країною порівняно із середнім рівнем ЄС. Зараз ми перевершили кілька держав "старої Європи" та більшість країн Центральної Європи. Ми наближаємося до середнього рівня економічного розвитку в ЄС. Те ж саме станеться і з Україною", – зазначив єврокомісар.

Кубілюс наголосив, що  Україна має величезний економічний потенціал, завдяки чому зробить значний внесок у розвиток ЄС.

"Водночас Україна зробить значний внесок у розвиток самого ЄС. Україна має величезний економічний потенціал як в промисловості, так і в сільському господарстві, а також у технологічно розвинених галузях, таких як космос, наприклад, що є частиною моєї компетенції як комісара з питань оборони та космосу. Членство України в ЄС — це не лише інтерес України, але й сильний стратегічний інтерес самого ЄС", - сказав єврокомісар.

"Членство України в ЄС також розширить зону безпеки на європейському континенті. ЄС як організація здатна поширювати демократію, сприяти розвитку та стимулювати економічне зростання. Це, своєю чергою, приносить стабільність і безпеку, які є надзвичайно необхідними", - додав він.

  • Минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже сформувала 36 робочих груп для підготовки переговорних позицій про вступ до Європейського Союзу за всіма кластерами.

Читайте також: Вступ України до ЄС: основні досягнення та перспективи на 2025 рік

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
ЄС
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Анатолій Буряк
20 січня, 2025 понедiлок
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
Київ
+0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 січня
22:18
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: уламки дрона впали в Харкові, в Запоріжжі виникла пожежа
21:46
"Шахтар" здолав "Брест" у Лізі чемпіонів
21:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нове спільне підприємство в Україні з найбільшим європейським виробником озброєння та прихід до влади команди Трампа. Колонка Сергія Згурця
21:24
Данило Сікан
Офіційно: Сікан перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспора", а Кевін Келсі – в "Портленд Тімберз"
20:51
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп розкрив, що написав йому Байден у листі, коли залишив Білий дім
20:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
Пожежа в готелі на курорті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 79, в межах розслідування затримали 11 осіб
20:26
Прапор США
США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову 1 тис. військових, - Reuters
20:15
Ексклюзив
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Комісар ЄС Кубілюс розповів, які реформи є вирішальними для успішної євроінтеграції України
20:08
Суд відправив під варту екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська" Рюмшина з можливістю застави
20:05
Ексклюзив
кадирівці
До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєднався "Ахмат" та інші підрозділи: у 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
20:02
OPINION
Соціологія під час війни
19:56
суд у справі головного психіатра ЗСУ Друзя
Головному психіатру ЗСУ, підозрюваному в незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
19:52
Оновлено
Юрій Галушкін
Бригадному генералу Галушкіну, який вийшов під заставу 5 млн грн, вручили нову підозру
19:46
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг припустив імовірність завершення війни в Україні у 2025 році
19:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Професор Айзенберг назвав умову, за якої б Китай виступав за негайне завершення російсько-української війни
19:33
Ексклюзив
Найбільш затребуваними в Силах оборони є оператори БПЛА й офіцери-психологи, - Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
19:30
Ексклюзив
робота військових, Часів Яр
Противник не отримав контролю над вогнетривким заводом у Часовому Яру: пресслужба 24-ї ОМБр
19:16
Марк Рютте
"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо
19:16
Ексклюзив
Хода памʼяті у Києві
У Києві відбулася Хода пам'яті про перших загиблих Героїв Небесної Сотні
18:58
Дональд Трамп
Трамп закликав Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні, інакше пообіцяв запровадити високі податки, тарифи й санкції щодо продукції РФ
18:54
водійка автобуса
В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання водійок автобусів і вантажівок
18:23
Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС
18:22
Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів
18:19
Огляд
Дональд Трамп
Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади
18:08
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Зміна президента США – можливість для України, потрібно використати це, - нардеп Синютка
18:07
гривня тисяча гривень
"Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми
18:06
Ексклюзив
Велика Новосілка
Військовий експерт Ступак пояснив, чому росіянам вдається брати населені пункти "в кліщі"
18:03
OPINION
Арешти офіцерів: дайте армії спокій, дайте їй воювати
17:58
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ
17:52
Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам
17:52
Ексклюзив
Ілон Маск
"Це його політико-ідеологічне переконання": професор Айзенберг про жест Маска на інавгурації Трампа
17:27
З початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку
17:25
Ексклюзив
Андрюс Кубілюс
Українська оборонна промисловість буде цінним активом для ЄС, - єврокомісар Кубілюс
17:18
Оновлено
Донецька область
За минулу добу РФ обстріляла Донеччину 3829 разів: загинула людина, є поранені
17:02
OPINION
Ланцюг Злуки: Вже тоді мені здавалося, що ми перемогли...
17:01
Україна Польща
У Польщі заговорили про скасування допомоги "800+" для українців, які не працюють
17:00
Правоохоронці затримали ще 19 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах країни
16:32
Оновлено
Армія РФ атакувала Костянтинівку ФАБами та дроном: одна людина загинула, сім поранених
16:30
Ексклюзив
"Має бути чесне розслідування і покарання для дітей та батьків": радниця Зеленського з прав дитини про побиття дівчинки у Білій Церкві
16:29
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV