"Має бути чесне розслідування і покарання для дітей та батьків": радниця Зеленського з прав дитини про побиття дівчинки у Білій Церкві
Дар'я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації відреагувала на побиття підлітками дівчинки у Білій Церкві
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Усім дітям інкримінують катування. Також 16-річному фігуранту було обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, розповіла Герасимчук.
"Встановили десятьох учасників події, і я наполягаю називати їх саме дітьми, тому що нікому з них немає 18 років. Це неповнолітні, які скоїли правопорушення і повинні бути покарані разом зі своїми батьками. Не всі діти застосовували фізичне насильство до цієї дівчинки, але всі вони застосовували психологічне насильство, оскільки були присутні, бачили, нічого не зробили і знімали все на телефон. Має бути чесне розслідування і покарання", - зазначила вона.
Дівчинка, яка постраждала, отримує психологічну підтримку від ювенальної поліції та місцевої влади. Також родину постраждалої дитини супроводжують адвокати, сказала радниця Зеленського з прав дитини.
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"Я не можу порушувати персональний простір дитини без дозволу. Батьки, на жаль, не виходять на контакт. Закликаю всіх перестати ділитися контактами дитини та її родичів у соцмережах. Це небезпечно і порушує їхній особистий простір", - додала вона.
Найбільше обурюють заклики до розправи над дітьми, зауважила Герасимчук: "Це діти, і якщо вони вчинили злочин, звісно, мають понести покарання, але це діти. Вони такими не стали самі – їх такими виховали. Це недогляд батьків, які не пояснили дітям, що це ненормально – застосовувати насильство або бути мовчазним свідком. Мене обурює, що після виявлення цього випадку почалися повідомлення про пошук причин, чому сталося побиття. Немає жодної причини, яка б виправдовувала побиття дитини".
- Нагадаємо, 11 січня до поліції надійшло повідомлення від матері, що її неповнолітню дитину побила група підлітків і знімала все на відео. Ситуація трапилась ще під час зимових канікул, але резонансного розголосу набула тільки напередодні. Провадження відкрили через 5 днів.
- Як відомо, 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої, за фактом катування та вимагання у неї коштів загрожує до 12 років ув'язнення.
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