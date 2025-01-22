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Головна Економіка "Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми

"Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми

Юлія Юліна
22 січня, 2025 середа
18:07
Економіка гривня тисяча гривень

Близько 5 тис. родин зможуть отримати від держави 6500 грн допомоги. Кошти можна витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Допомогу спрямовано на те, аби батьки з малозабезпечених родин, а також родини з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО могли придбати для дітей теплі речі на зиму.

Виплату "Тепла зима" запровадили наприкінці 2024 року в межах комплексного пакета "Зимової підтримки" українських родин.

"На жаль, через відключення електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу через необхідність уточнення даних частина родин не змогли вчасно отримати виплату. Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з  технічних причин, проте люди мали на неї право", - пояснили у Мінсоцполітики.

"Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу "Тепла зима" розміром у 6500 гривень", - додали у пресслужбі.

  • 25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
  • Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
  • Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
  • Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, понад 5 млн уже її отримали.

Читайте також: Допомога від держави: як отримати "тисячу Зеленського" та куди її можна витратити

Теги:
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Суспільство
Україна
Кабмін
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