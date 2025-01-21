З початку року "тисячу Зеленського" отримали понад 3,3 млн українців

Про це на засіданні уряду 21 січня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми Зимова єПідтримка. 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн — у 2025 році. Це важлива допомога для стійкості українських родин", - сказав він.

За його словами, попит має також державна програма єКнига. До неї долучилися майже 70 тис. молодих українців, і вже є перші нарахування.

Також Шмигаль анонсував запуск із 29 січня програми підтримки ВПО, яка має зменшити навантаження на родинні бюджети шляхом виділення субсидії на оренду житла.

"Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей", - розповів прем'єр.

25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, понад 5 млн уже її отримали.

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