Професор Айзенберг назвав умову, за якої б Китай виступав за негайне завершення російсько-української війни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не впевнений, що Сі Цзіньпін зараз би хотів закінчити війну в Україні. Він би цього хотів, якби страждали економічні інтереси Китаю. Сьогодні цього немає. Сі Цзіньпін точно не хотів би, щоб Росія застосувала не конвенційну зброю. Він виступав проти цього, коли ще Джо Байден просив його про це у 2022 році. Навряд чи у Сі Цзіньпіна є інтерес, щоб російсько-українська війна закінчилась. Якби такий інтерес був, то Китай діяв би інакше. Сьогодні Пекін проводить зовсім іншу політику, яка точно не наближає нас до завершення війни", - пояснив Айзенберг.

Професор наголосив, що протистояння США та Китаю буде продовжуватись, саме тому комунікація між лідерами двох країн дуже важлива.

"Дуже добре, що контакти між американським президентом та лідером Китаю зберігаються. І це не залежить від конкретної людини, яка займає посаду президента США. Краще, щоб вони були, ніж їх не було. Китай є другою економікою світу. І насправді другою армією світу є китайська, і вона розвивається на відміну від російської. Тому протистояння США та Китаю буде продовжуватись і краще, щоб лідери цих двох країн підтримували комунікацію", - додав він.