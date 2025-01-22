Столтенберг припустив імовірність завершення війни в Україні у 2025 році

Про це він сказав під час панельної дискусії "Мирна формула для України" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Тож я дуже обережний у прогнозах щодо того, що саме станеться у 2025 році. Але припинення цієї війни цього року цілком можливе", – висловився Столтенберг.

Він зазначив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за свою агресію: втрачає близько 1000 військових щодня, має 21-відсоткову облікову ставку, 10-відсоткову інфляцію та гострий дефіцит робочої сили через масовий виїзд громадян і втрати на фронті.

"Зараз не час зменшувати тиск на Росію. Навпаки – це час посилити його, щоб переконати їх сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир", – наголосив колишній генсек НАТО.

При цьому він застеріг від спроб швидко завершити війну ціною територіальних поступок росіянам.

"Найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її. Але це не принесе миру, це принесе окупацію України", - резюмував Столтенберг.