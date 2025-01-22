Столтенберг припустив імовірність завершення війни в Україні у 2025 році
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що завершення війни в Україні можливе вже цьогоріч, але для цього потрібно посилити тиск на Росію
Про це він сказав під час панельної дискусії "Мирна формула для України" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Війни за своєю природою непередбачувані. Тож я дуже обережний у прогнозах щодо того, що саме станеться у 2025 році. Але припинення цієї війни цього року цілком можливе", – висловився Столтенберг.
Він зазначив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за свою агресію: втрачає близько 1000 військових щодня, має 21-відсоткову облікову ставку, 10-відсоткову інфляцію та гострий дефіцит робочої сили через масовий виїзд громадян і втрати на фронті.
"Зараз не час зменшувати тиск на Росію. Навпаки – це час посилити його, щоб переконати їх сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир", – наголосив колишній генсек НАТО.
При цьому він застеріг від спроб швидко завершити війну ціною територіальних поступок росіянам.
"Найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її. Але це не принесе миру, це принесе окупацію України", - резюмував Столтенберг.
- 10 січня президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ прагне завершити війну у 2025 році, отримавши гарантії безпеки.
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