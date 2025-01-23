YouTube відновив доставку нагород-кнопок для українських контент-творців

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували нагород від YouTube. Срібні, золоті, діамантові кнопки просто не доставляли в Україну через бойові дії. Нещодавно із запитом до Мінцифри звернулись українські креатори, опісля розпочалося активне спілкування з українською командою Google. Запит у роботу взяла команда YouТube — і маємо позитивне рішення", - йдеться у повідомленні.

Федоров нагадав, які нагороди можна отримати від відеохостингу:

срібна кнопка, виготовлена з нікельованого металу, вручається за 100 000 підписників

золота кнопка, виготовлена з позолоченого металу, вручається за 1 000 000 підписників

діамантова кнопка, яка має кристалоподібний вигляд із металевою основою, вручається за 10 000 000 підписників

Для того, аби отримати нагороду, необхідно заповнити форму за посиланням.

"До речі, у Росію, Білорусь, Іран та Північну Корею кнопки не доставляють. Дякую Google за системну підтримку та співпрацю", - додав Федоров.