YouTube відновив доставку нагород-кнопок для українських контент-творців
YouTube з січня 2025 року відновив доставку в Україну нагород-кнопок для українських контент-творців: раніше відеохостинг не доставляв їх через бойові дії
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували нагород від YouTube. Срібні, золоті, діамантові кнопки просто не доставляли в Україну через бойові дії. Нещодавно із запитом до Мінцифри звернулись українські креатори, опісля розпочалося активне спілкування з українською командою Google. Запит у роботу взяла команда YouТube — і маємо позитивне рішення", - йдеться у повідомленні.
Федоров нагадав, які нагороди можна отримати від відеохостингу:
- срібна кнопка, виготовлена з нікельованого металу, вручається за 100 000 підписників
- золота кнопка, виготовлена з позолоченого металу, вручається за 1 000 000 підписників
- діамантова кнопка, яка має кристалоподібний вигляд із металевою основою, вручається за 10 000 000 підписників
Для того, аби отримати нагороду, необхідно заповнити форму за посиланням.
"До речі, у Росію, Білорусь, Іран та Північну Корею кнопки не доставляють. Дякую Google за системну підтримку та співпрацю", - додав Федоров.
- Водночас 23 грудня у Росії трафік платформи YouTube впав до 20% від норми, що свідчить про фактичне блокування відеохостингу.
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