До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєднався "Ахмат" та інші підрозділи: у 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєдналися різні підрозділи, зокрема "Ахмат", який включає колишніх бійців групи "Вагнера", а також добровольче формування "Русич". Всі вони намагаються штурмувати місто і проводити операції. ЗСУ відповідають, завдаючи ворогу максимальних втрат. Проте ворожі атаки не вщухають. Кожен день відбувається два-три штурми. Це дуже важкі і серйозні бої у міській забудові, де укриття змінюються одне за іншим, і місто зазнає руйнувань", - зазначив Полухін.

На даний момент ворогу не вдається досягти своїх цілей. Він несе великі втрати, значно більші, ніж під час оборонних операцій кілька місяців тому. Але ситуація на напрямку складна, сказав представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила.

"Противник намагається штурмувати і взяти під контроль місто, використовуючи погодні умови. Ворог хоче прорвати нашу оборону, висадити особовий склад в тилу і розпочати операції. На даний момент він намагається проводити механізовані штурми, щоб висадити якомога більше особового складу", - додав Полухін.