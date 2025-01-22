Головному психіатру ЗСУ, підозрюваному в незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
Шевченківський райсуд Києва на засіданні 22 січня обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.
Суд узяв до уваги аргументи прокурора й ухвалив рішення узяти Друзя під варту на 60 днів (до 20 березня) із заставою 49 млн грн.
Адвокати заявляли, що затримання Друзя було незаконним, адже його нібито лише вчора виписали з реанімаційного відділення. Захист просив запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.
Перед початком засідання адвокат заявив, що підозрюваний перебував у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої під крапельницями. У залі суду перебували медики. Друзь також був присутній на засіданні.
Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів. Під вартою він перебуватиме в лікувальній установі.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 січня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил затримала головного психіатра ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні під час повномасштабної війни.
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