У Києві відбулася Хода пам'яті про перших загиблих Героїв Небесної Сотні
У Києві 22 січня відбулася Хода пам'яті, учасники якої пройшли від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського, вшановуючи пам'ять перших загиблих на Майдані
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Учасники пройшли центром столиці з прапорами й портретами загиблих Героїв, скандуючи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Вони запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дошок.
"Я часто була на Майдані, й це незабутні спогади. Я пам'ятаю цей ранок, бо тоді дочка, яка жила окремо, зателефонувала і сказала: "Ти знаєш, мамо, перша смерть". Я спершу взагалі не могла повірити й потім уже пішла", – розповіла журналістці одна з учасниць Ходи.
За її словами, в ніч, коли вона поїхала на Майдан, було тривожно й радісно водночас.
"А взагалі люди, атмосфера Майдану - це щастя. Це моє щастя", - додала жінка.
- У жовтні 2023 року ДБР закінчило розслідування розстрілу Небесної Сотні на Майдані. Справу скерували до суду.
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