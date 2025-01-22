У Києві відбулася Хода пам'яті про перших загиблих Героїв Небесної Сотні

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Учасники пройшли центром столиці з прапорами й портретами загиблих Героїв, скандуючи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Вони запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дошок.

"Я часто була на Майдані, й це незабутні спогади. Я пам'ятаю цей ранок, бо тоді дочка, яка жила окремо, зателефонувала і сказала: "Ти знаєш, мамо, перша смерть". Я спершу взагалі не могла повірити й потім уже пішла", – розповіла журналістці одна з учасниць Ходи.

За її словами, в ніч, коли вона поїхала на Майдан, було тривожно й радісно водночас.

"А взагалі люди, атмосфера Майдану - це щастя. Це моє щастя", - додала жінка.

У жовтні 2023 року ДБР закінчило розслідування розстрілу Небесної Сотні на Майдані. Справу скерували до суду.

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