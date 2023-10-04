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ДБР закінчило розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані: судитимуть Януковича та керівників силовиків

4 жовтня, 2023 середа
11:31
Кримінал Майдан

До суду передали справу експосадовців, які в лютому 2014 року віддавали накази та застосовували військову техніку, вогнепальну зброю для насильницького розгону демонстрантів у центрі Києва

Про це інформує пресслужба.

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року", – йдеться в заяві.

Обвинувальний акт направлені до суду.

За скоєння цих злочинів притягують до відповідальності колишніх високопосадовців:

  • експрезидента України Віктора Януковича;
  • міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка;
  • заступника міністра внутрішніх справ;
  • голову СБУ Олександра Якименка;
  • першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру Володимир Тоцький;
  • міністра оборони України Павла Лебедєва;
  • начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;
  • заступника начальника ГУМВС України – начальника міліції громадської безпеки;
  • командира ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Встановлено, що за організацію з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів службових повноважень, умисних вбивств та замахів, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту притягуються до відповідальності колишні президент та керівники силового блоку.

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За даними ДБР, правоохоронці застосовували без законних підстав і з порушенням законодавства спеціальні засоби, військову техніку, вогнепальну зброю для насильницької реакції та розгону демонстрантів у центрі Києва та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. 

Така поведінка колишніх президента та керівників правоохоронних органів призвела до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 людей та 132 правоохоронців. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності експосадовці втекли з України, слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів кримінального перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів згромаджених матеріалів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР служили у збройних силах Російської Федерації, отримали громадянство ворога, мали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, присягнули на вірність її народу та отримували усі види забезпечення у збройних силах.

З огляду на те, що частина обвинувачених перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, їх буде заарештовано і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані

Розстріл Небесної сотні відбувся 18-20 лютого 2014 року, коли силовики та "тітушки" застосовували насильство та вогнепальну зброю проти протестувальників у центрі Києва.

У груднi 2019 року п’ятьох пiдозрюваних беркутовцiв передали на обмiн полоненими з так званими "Д/ЛНР". Це викликало обурення серед родичiв загиблих i постраждалих на Майданi. Два з них - Тамтура i Маринченко - повернулися в Україну i продовжують брати участь у судовому процесi. Троє iнших - Аброськiн, Зiнов’єв та Янiсевич - перебувають у Росiї або на тимчасово окупованих територiях.

1 лютого 2022 року ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії. А згодом Державне бюро розслідувань викликає 9 лютого на допит експрезидента Віктора Януковича для отримання підозри.

1 грудня тогоріч повідомлялося, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів. Пізніше, 26 грудня, стало відомо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівковича судитимуть за розгін студентського Майдану.

20 лютого 2023 року адвокат родин Майдану Титич заявив, що у більшості злочинів спливли терміни притягнення до відповідальності, суди умисно допускали порушення. А 27 лютого повідомлялося, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

9 травня цьогоріч стало відомо, що в Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України, які були причетні до незаконного постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року. 

Попри війну, за 2022 рік по справі Майдану було повідомлено про підозру колишньому заступнику голови МВС та отримано дозволи на досудове розслідування щодо експрезидента, колишнього заступника секретаря РНБО та голови управління ДАІ.

У справах Майдану за рік було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних, серед них 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник Секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

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Революція Гідності
Справи Майдану
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