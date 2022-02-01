Організував втечу Януковича до РФ: суд заочно заарештував ексначальника президентської охорони
В Україні заоочно заарештували колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки експрезидента Віктора Януковича, підозрюваного в дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У листопаді 2021 року йому оголосили про підозру.
Слідство з'ясувало, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні в Криму, де керував охороною Віктора Януковича. Після завершення поїздки він не тільки не повернувся до місця служби, а й виїхав з України. Він діяв за попередньою змовою з іншими військовими Управління державної охорони.
Крім того зловмисник організував незаконний виїзд Віктора Януковича за кордон, що дозволило експрезиденту у 2014 році переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Зараз орган досудового розслідування отримав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, а підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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