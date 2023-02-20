Про це в ефірі Еспресо заявив адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Титич.

"У тяжких злочинів термін притягнення до відповідальності - 10 років. У менш тяжких злочинів, а це переважна більшість - терміни скінчились значно раніше. Є випадки звільнення від кримінальної відповідальності судом. Зараз акцентують на 60 кримінальних провадженнях за тяжкими статтями. Збігають строки усіх кримінальних проваджень по Майдану. Виняток - це коли у справах інкримінують довічне ув'язнення", - зазначив він.

Титич констатував, що ситуація не лише критична, а й вже програна.

"Головний меседж - це уже є фактом (закінчення строків давності, - ред). Є наратив, що справи Майдану не розслідували, він не правильний і його треба уникати. Провадження по ключових епізодах завершені давно. Деякі справи передані до суду - у 2015-2016 рр. Відтоді триває судове провадження. Очевидно, вони не відповідають базовим вимогам законодавства і саме ці порушення умисно допущені судами. Це призвело до того, що ми маємо зараз. Немає нікого результату, є результат такий: все те, що було здобуто на стадії досудового розслідування успішно знищено гнилою судовою системою України", - підсумував адвокат.