Справа Майдану: за перешкоджання активістам перед судом постане екскерівник столичного ДАІ
Екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника столичного Управління ДАІ", - пишуть в пресслужбі.
Слідство встановило, що екскерівник організував складання інспекторами ДАІ свідомо неправдивих офіційних документів про нібито невиконання вимоги про зупинку особами, у тому числі активістами громадського руху Автомайдан, які 29 грудня 2013 року здійснювали автопробіг в напрямку резиденції колишнього президента України – Межигір’я.
"За результатами розгляду судами свідомо неправдивих офіційних документів у січні-лютому 2014 року притягнуто до адміністративної відповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які не брали у ньому участь. Надалі частину таких рішень судів скасовано судом апеляційної інстанції", - роз'яснюють в прокуратурі..
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Колишнього правоохоронця обвинувачують у вчиненні злочинного наказу, перевищенні влади та службових повноважень, а також організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій та складання службовою особою свідомо неправдивого офіційного документа.
- Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.
- Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.
- Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.
- Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
- 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.
- 6 серпня 2021 року повідомляли, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть вийти на свободу 7 серпня 2021 року.
- 9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
- 23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.
- 18 січня 2022 року правозахисниця й адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення та вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.
- 21 січня 2022 року ДБР повідомило, що під час Революції Гідності першим убили не Сергія Нігояна, як вважали раніше, а Юрія Вербицького.
- 9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.
- 9 червня ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.
- 15 серпня спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили.
- 16 червня, 2022 - стало відомо, що в Україні судитимуть 8 тітушок, які під час Революції гідності викрали та катували Ігоря Луценка й убили Юрія Вербицького, які брали участь у протестах.
- 19 серпня стало відомо, що тітушок, які вбили журналіста В'ячеслава Веремія, били учасників Революції Гідності та скоїли замахи на них, судитимуть.
- 23 липня стало відомо, що підозрювані у співпраці з ФСБ українські силовики, ексвіцепрем'єр Володимир Сівкович та тепер вже колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч намагалися впливати на керівну та середню ланки Служби безпеки України, а також приховували свідчення підготовки росіян до вторгнення з Кримського півострову на материкову Україну.
- Того ж дня колишньому українському високопосадовцю, представнику команди Віктора Януковича Віктору Сівковичу, що нині переховується у РФ, повідомили про підозру в державній зраді.
- Спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили 15 серпня 2022 року.
- В Україні судитимуть заступника ексголови міліції Одещини Дмитра Фучеджі, який сприяв заворушенням Антимайдану 2 травня 2014 року в Одесі, що призвело до загибелі людей.
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