Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника столичного Управління ДАІ", - пишуть в пресслужбі.

Слідство встановило, що екскерівник організував складання інспекторами ДАІ свідомо неправдивих офіційних документів про нібито невиконання вимоги про зупинку особами, у тому числі активістами громадського руху Автомайдан, які 29 грудня 2013 року здійснювали автопробіг в напрямку резиденції колишнього президента України – Межигір’я.

"За результатами розгляду судами свідомо неправдивих офіційних документів у січні-лютому 2014 року притягнуто до адміністративної відповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які не брали у ньому участь. Надалі частину таких рішень судів скасовано судом апеляційної інстанції", - роз'яснюють в прокуратурі..

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Колишнього правоохоронця обвинувачують у вчиненні злочинного наказу, перевищенні влади та службових повноважень, а також організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій та складання службовою особою свідомо неправдивого офіційного документа.

Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.

Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.

Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.

6 серпня 2021 року повідомляли, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть вийти на свободу 7 серпня 2021 року.

9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.

18 січня 2022 року правозахисниця й адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення та вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.

21 січня 2022 року ДБР повідомило, що під час Революції Гідності першим убили не Сергія Нігояна, як вважали раніше, а Юрія Вербицького.

9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.

9 червня ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

15 серпня спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили.

16 червня, 2022 - стало відомо, що в Україні судитимуть 8 тітушок, які під час Революції гідності викрали та катували Ігоря Луценка й убили Юрія Вербицького, які брали участь у протестах.

19 серпня стало відомо, що тітушок, які вбили журналіста В'ячеслава Веремія, били учасників Революції Гідності та скоїли замахи на них, судитимуть.

23 липня стало відомо, що підозрювані у співпраці з ФСБ українські силовики, ексвіцепрем'єр Володимир Сівкович та тепер вже колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч намагалися впливати на керівну та середню ланки Служби безпеки України, а також приховували свідчення підготовки росіян до вторгнення з Кримського півострову на материкову Україну.

Того ж дня колишньому українському високопосадовцю, представнику команди Віктора Януковича Віктору Сівковичу, що нині переховується у РФ, повідомили про підозру в державній зраді.

Спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили 15 серпня 2022 року.

В Україні судитимуть заступника ексголови міліції Одещини Дмитра Фучеджі, який сприяв заворушенням Антимайдану 2 травня 2014 року в Одесі, що призвело до загибелі людей.