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Організував заворушення Антимайдану 2 травня 2014 року в Одесі: судитимуть заступника ексголови обласної міліції

29 вересня, 2022 четвер
11:20
Кримінал Офіс генпрокурора України

В Україні судитимуть заступника ексголови міліції Одещини Дмитра Фучеджі, який сприяв заворушенням Антимайдану 2 травня 2014 року в Одесі, що призвело до загибелі людей

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Обвинувачений сприяв організації масових заворушень антимайданівців у Російського академічного театру на вулиці Грецькій в Одесі 2 травня 2014 року. Унаслідок цього 8 людей отримали вогнепальні поранення, із них 6 загинули. Також ексміліціонер не припинив заворушень.

Крім того, 4 травня 2014 року він сприяв антимайданівцям у захопленні приміщення Одеського міського управління міліції та звільненні затриманих за підозрою у вчиненні масових заворушень.

Ексголову обласної міліції обвинувачують у співучасті в організації масових заворушень, зловживання владою та службовим становищем, пособництво в захопленні державних будівель, а також втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 341, ч. 2 ст. 343 КК України).

За скоєння злочинів, пов'язаних із цими подіями, у суді вже перебувають справи 9 людей - керівників Одеської обласної й міської міліції та їхніх структурних підрозділів.

  • Дмитро Фучеджі був заступником керівника міліції Одеської області з питань громадської безпеки й перебував у центрі Одесі 2 травня під час зіткнень проросійських активістів із проукраїнськими. Коли 4 травня після штурму міського управління внутрішніх справ міліціонери відпустили затриманих проросійських активістів, він виконував обов’язки начальника обласного управління внутрішніх справ. Був затриманий прокуратурою в межах кримінальної справи. 

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Офіс генпрокурора
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