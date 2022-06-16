Викрали й катували протестувальників Луценка й Вербицького під час Революції гідності: судитимуть 8 "тітушок"

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Слідством встановлено, що обвинувачені в ніч з 20 на 21 січня 2014 року у складі злочинної організації викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького", - зазначили у відомстві.

"Тітушок" обвинувачують у створенні злочинної організації, участі в ній, викраденні й утримуванні протестувальників, що спричинило тяжкі наслідки, їхньому катуванні, а також незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК України). Чотирьом із них також інкримінують умисне вбивство викраденої людини (п.п 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводили за відсутності підозрюваних, оскільки ті переховуються від слідства.

6 серпня 2021 року повідомляли, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть вийти на свободу 7 серпня 2021 року.

18 січня 2022 року правозахисниця й адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення та вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.

21 січня 2022 року ДБР повідомило, що під час Революції Гідності першим убили не Сергія Нігояна, як вважали раніше, а Юрія Вербицького.

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