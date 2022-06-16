Викрали й катували протестувальників Луценка й Вербицького під час Революції гідності: судитимуть 8 "тітушок"
В Україні судитимуть 8 тітушок, які під час Революції гідності викрали та катували Ігоря Луценка й убили Юрія Вербицького, які брали участь у протестах
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Слідством встановлено, що обвинувачені в ніч з 20 на 21 січня 2014 року у складі злочинної організації викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького", - зазначили у відомстві.
"Тітушок" обвинувачують у створенні злочинної організації, участі в ній, викраденні й утримуванні протестувальників, що спричинило тяжкі наслідки, їхньому катуванні, а також незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК України). Чотирьом із них також інкримінують умисне вбивство викраденої людини (п.п 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Досудове розслідування проводили за відсутності підозрюваних, оскільки ті переховуються від слідства.
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- 18 січня 2022 року правозахисниця й адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення та вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.
- 21 січня 2022 року ДБР повідомило, що під час Революції Гідності першим убили не Сергія Нігояна, як вважали раніше, а Юрія Вербицького.
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