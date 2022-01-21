ДБР: Першим під час Революції Гідності вбили Вербицького

Про це 21 січня повідомив заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час пресконференції "8 річниця убивства перших Героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії", передає Укрінформ.



“"Хто є першим убитим? Це - Юрій Вірбицький чи Сергій Нігоян? Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький", - сказав він.



За словами Бабенка, слідчі повністю розкрили вбивство Вербицького, і до відповідальності за цей злочин притягнено 19 осіб.



"Встановлено обставини викрадення, катування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і залишення у Бориспільському районі з подальшим настанням смерті", - зазначив він.



Бабенко уточнив, що до кримінальної відповідальності притягнули "тітушок", а також двох працівників поліції - слідчого і оперуповноваженого, які організовували незаконні слідчо-розшукові дії.



Так, одного з "тітушок" засуджено до 9 років позбавлення волі за викрадення, катування і залишення без допомоги у небезпечному стані.



Крім того, у цьому провадженні вісім осіб перебувають у розшуку, тому що вони знаходяться на тимчасово окупованій території або у Росії. Наразі слідство ініціює питання щодо їх заочного засудження.



Довідка: Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності. Його викрали разом з нардепом восьмого скликання Ігорем Луценком 21 січня 2014 року, помер після катувань.

Нагадаємо, 6 серпня 2021 року повідомлялося, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня 2021 вийти на свободу.

Правозахисниця та адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що Справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення і вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.