Справи Майдану: обвинувачені у викраденні Луценка та вбивстві Вербицького 7 серпня можуть вийти на свободу, - адвокати
Обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу
Про це йдеться у заяві Адвокатської дорадчої групи у Facebook.
Захисники звертають увагу, що 7 серпня спливає запобіжний захід двох обвинувачених у справі викрадення Ігоря Луценка, Юрія Вербицького, та вбивство останнього – Сергію Мисливому та Івану Новотному.
21 липня колегія суддів Білоцерківського суду ініціювала зміну підсудності.
4 серпня Апеляційний суд повернув справу суду назад. Засідання там призначили 5.08.2021 на 16-00, потім перенесли на 9-00 четверга. І воно теж не відбулось, бо бокові судді у відпустці.
Адвокати зазначають, що дві третини колегії у відпустці. Нікого з неї не відізвали. Повторний перерозподіл не провели.
Оскільки спливає термін запобіжного і немає засідання, обвинувачені вийдуть на волю.
З моменту затримання, Мисливий та Новотний перебувають під вартою. Зараз і Мисливому, і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням.
Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького.
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