Справи Майдану: обвинувачені у викраденні Луценка та вбивстві Вербицького 7 серпня можуть вийти на свободу, - адвокати

Про це йдеться у заяві Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

Захисники звертають увагу, що 7 серпня спливає запобіжний захід двох обвинувачених у справі викрадення Ігоря Луценка, Юрія Вербицького, та вбивство останнього – Сергію Мисливому та Івану Новотному.

21 липня колегія суддів Білоцерківського суду ініціювала зміну підсудності.

4 серпня Апеляційний суд повернув справу суду назад. Засідання там призначили 5.08.2021 на 16-00, потім перенесли на 9-00 четверга. І воно теж не відбулось, бо бокові судді у відпустці.

Адвокати зазначають, що дві третини колегії у відпустці. Нікого з неї не відізвали. Повторний перерозподіл не провели.

Оскільки спливає термін запобіжного і немає засідання, обвинувачені вийдуть на волю.

З моменту затримання, Мисливий та Новотний перебувають під вартою. Зараз і Мисливому, і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького.





