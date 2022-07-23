Шпигунське угрупування Сівковича-Кулініча просувало своїх людей в керівництво СБУ та причетне до вторгнення росіян на Південь України, - ДБР

Про це йдеться в 17-сторінковому повідомленні про підозру, підготовленому Державним бюро розслідувань відносно Сівковича. З його текстом можна ознайомитися на сайті ДБР.

Повідомлення виписане слідчим Дмитром Терьохіним за процесуального керівництва прокурора Володимира Потапенка.

Як наголошується, Кулініч, що працював в системі СБУ, під час телефонних бесід з Сівковичем, який після Революції Гідності переховувався й продовжує переховуватися у Москві, регулярно передавав секретну інформацію щодо "діяльності посадових осіб з числа вищого керівництва держави Україна та процесів, які відбуваються в керівництві СБ України".

Тоді як Сівкович під час втілення злочинного плану, отриманого ним зі своїм російським куратором, офіцером ФСБ Ігорем Чумаковим, ставив завдання Кулінічу "збирати та передавати узгодженими каналами зв’язку відомості, що стосуються діяльності вищих посадових осіб держави Україна, керівництва СБ України, оперативно-службової діяльності СБ України, створення та функціонування окремих структурних підрозділів СБ України, призначення на посади окремих працівників СБ України та інші важливі відомості, які за окремими показниками містять відомості, що становлять державну таємницю, та передача яких іноземній державі завдасть шкоди державній безпеці України".

Окрім того, як наголошується у тексті документа, Сівкович "з метою проведення підривної діяльності проти України поставив завдання Кулінічу щодо необхідності сприяння з його боку у призначенні на посади в системі СБ України осіб, підконтрольних членам злочинної організації, а також завдання щодо доведення до посадових осіб з числа вищого керівництва держави Україна через окремих керівників органів СБ України тез щодо необхідності зміни зовнішньо-політичного курсу України з євроатлантичного на нейтральний статус".

Кого саме ФСБ через Сівковича та Кулініча лобіювало на певніпосади в СБУ перераховується на сторінках 11 та 12 повідомлення про підозру. Серед іншого, у їхніх розмовах згадується "необхідність призначення Наумова А.О. на посаду першого заступника голови СБ України з метою взяття під контроль членами злочинної організації діяльності Департаменту контррозвідки СБ України", а також "нового керівника Національної академії СБ України".

Як наслідок, угрупування Сівковича-Кулініча "протягом 2019-2022 років чинило вплив на прийняття окремими особами з числа керівництва СБ України рішень щодо організаційно-штатних змін в структурі СБ України, чим надавало представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

Окрім того, Кулініч, як голова Кримського управління СБУ, "переслідуючи злочинну мету щодо надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, умисно приховав інформацію про плани та наміри збройних сил РФ щодо нападу з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України".

Довідка

Згаданий у тексті повідомлення про підозру Сівковича Андрій Олегович Наумов 31 березня 2022 року, тобто через місяць після вторгнення 24 лютого, був звільнений президентом Зеленським з посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та позбавлений генеральського звання. Аналогічне рішення було тоді ж прийняте президентом і щодо начальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

Криворучко теж підозрюється у співпраці з ФСБ.

За словами голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленко, затриманий ще у березні помічник Криворучка - начальник Антитерористичного центру Херсона Ігор Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".

Наумов відповідав за внутрішню безпеку СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. На цій посаді він контролював працівників СБУ аби вони дотримували законності, не займалися корупцією й не видавали державних таємниць.

До того працював у прокуратурі.

Як стверджує Радіо Свобода, Наумов виїхав із України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. У червні Андрія Наумова затримали у Сербії. У машині, якою він їхав, знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів і щонайменше два дорогоцінні камені. Наумов по допомогу до консульства України не звертався.

У авто Наумова перебував громадянин Німеччини Олександр Акст. Прямували вони до Північної Македонії. Сербські правоохоронці зупинили їхній автомобіль BMW у прикордонному пункті "Прешево".

І Наумова, і Криворучка, і Кулініча призначав на їхні останні посади в СБУ президент Зеленський.

При цьому журналіст Юрій Бутусов та "Українська правда" називають Наумова креатурою Івана Баканова.

Окрім того, ЗМІ пов'язують Кулініча з відомим "регіоналом", головою "Енергоатома" часів Віктора Януковича Андрієм Деркачем. Деркача свою чергою підозрюють у співпраці з ГРУ.

19 липня Верховна Рада за поданням Зеленського звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.

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