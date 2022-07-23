Ексвіцепрем'єру Сівковичу оголосили підозру в співпраці з ФСБ

Про це сьогодні, 23 липня 2022 року, через свій офіційний сайт повідомило Державне бюро розслідувань.

Разом з ним на російську розвідку, наголошують у відомстві, працював екскерівник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч.

При цьому ДБР називає імена, прізвища й посади офіцерів Фсдеральної служби безпеки Росії, з якими мав справи Сівкович.

"Слідство встановило, що 5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління Департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України", - наголосили в ДБР.

При цьому Сівкович "координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України".

Для цього, як заявляють в ДБР, Сівкович з метою прикриття створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю.

"А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ", - йдеться у сьогоднішньому пресрелізі ДБР.

Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Довідка

Володимир Сівкович у 80-х роках служив в органах КДБ СРСР.

Потім займався бізнесом та політикою. Був пов'язаний з політичними силами Леоніда Кучми (Народна-демократична партія, "Трудова Україна"), потім перейшов до Януковича.

Під час Помаранчевої революції редакція "5 каналу" звинувачувала його перешкоджанні їхнього мовлення.

Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року став силовим віцепрем'єром в уряді миколи Азарова.

У жовтні 2010 року Сівковича призначено заступником секретаря РНБО.

На День Незалежності України, 24 серпня 2013 року, отримав військове звання генерал-майора запасу.

Розслідування держзради Сівковича ДБР почало 9 червня.

Також він підозрюється у координуванні (спільно з тодішнім керівництвом КМДА та МВС) силового розгоду студентів біля Монументу Незалежності у Києві, що проводився спецпідрозділом "Беркут" 30 листопада 2013 року.

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