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Силовий розгін студентів із Майдану у 2013 році: ДБР дозволило провести спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Сівковича

9 червня, 2022 четвер
10:15
Кримінал ДБР

ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Володимира Сівковича у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності. Спеціальне досудове розслідування дасть можливість заочно скерувати обвинувальний акт до суду", - ідеться в заяві.

Зазначається, що Володимир Сівкович був організатором силового розгону протестувальників на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року. Для цього він змовився з ексголовою КМДА та вплинув на начальника ГУ МВС у його кабінеті.

Правоохоронці наголошують, що посадовець вмовив правоохоронця наказати міліціянтам силоміць розігнати людей на Майдані Незалежності, хоча ті мали право на мирні зброи. Унаслідок цього міліція та внутрішні війська завдали тілесні ушкодження різної тяжкості 127 людям. Близько 300 учасників акції витіснили від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі в напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик.

"При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", - зауважили в ДБР.

Володимира Сівковича підозрюють в організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів та перевищення влади правоохоронцями із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Екзаступника голови РНБО 10 червня 2020 року оголосили в міжнародний розшук.

  • 9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.

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Майдан
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КМДА
правоохоронці
розслідування
мітингувальники
Внутрішні війська
Володимир Сівкович
Революція Гідності
ДБР
розгін Майдану
ГУ МВС
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