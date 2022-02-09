Незаконно постачали з РФ гранати для розгону Майдану: ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС України
ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
У січні 2014 року ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк і начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України незаконно постачали з РФ ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" і ручні димові гранати.
Спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, але "Беркут" використав їх проти мітингувальників під час Революції Гідності.
Крім того, колишні посадовці розтратили 1 млн грн з держбюджету під час розмитнення гранат.
Екскерівництво МВС підозрюють у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб і розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Також ексначальника Департаменту матеріального забезпечення МВС підозрюють у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
Це виразилось у застосуванні правоохоронцями гранат до протестувальників і перевищенні службових повноважень, унаслідок чого мітингувальники зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
Підозрюваним заочно обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Стороні захисту повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.
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