Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У ніч із 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської в Києві 5 тітушок перешкоджали проведенню зібрань людей і та законній професійній діяльності журналістів. Також вони навмисно вбили В'ячеслава Веремія.

Крім того, обвинувачені били мітингувальників, скоїли замахи на їх вбивство. А 20 лютого 2014 року тітушки незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.

Оскільки обвинувачені переховуються в РФ і на тимчасово окупованій території України, ДБР проводило щодо них спеціальне досудове розслідування (in absentia). Обвинувальний акт стосовно тітушок скерували до суду.

Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.

Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.

Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.

9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb