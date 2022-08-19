В Україні судитимуть 5 тітушок за вбивство журналіста Веремія й побиття учасників Революції Гідності
В Україні судитимуть тітушок, які вбили журналіста В'ячеслава Веремія, били учасників Революції Гідності та скоїли замахи на них
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У ніч із 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської в Києві 5 тітушок перешкоджали проведенню зібрань людей і та законній професійній діяльності журналістів. Також вони навмисно вбили В'ячеслава Веремія.
Крім того, обвинувачені били мітингувальників, скоїли замахи на їх вбивство. А 20 лютого 2014 року тітушки незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.
Оскільки обвинувачені переховуються в РФ і на тимчасово окупованій території України, ДБР проводило щодо них спеціальне досудове розслідування (in absentia). Обвинувальний акт стосовно тітушок скерували до суду.
- Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.
- Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.
- Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.
- Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
- 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.
- 9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
- 23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.
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