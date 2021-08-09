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Суд відпустив обвинувачуваного у вбивстві журналіста Веремія під нічний домашній арешт

9 серпня, 2021 понедiлок
16:33
Кримінал Павло Бялай

Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія

Про це повідомили у громадській організації "Адвокатська дорадча група".

Так, на засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак, суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід.

"Шевченківський суд 9 серпня 2021 року відпустив з-під варти Павла Бялай та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Адвокати зазначають, що Павло Бялай ㅡ обвинувачений у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія та інших злочинах, зокрема за:

п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою);
ч. 2 ст. 296 ККУ (групове хуліганство);
ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на вчинення злочину);
ст. 340 ККУ (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів);
ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).
  • Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.
  • Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.
  • Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.
  • Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
  • 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.

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суд
вбивство
Майдан
домашній арешт
В'ячеслав Веремій
Юрій Крисін
постріли
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