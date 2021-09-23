Справи Майдану: організатор "тітушок" Крисін отримав другий вирок

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прокурорка Юлія Малашич.

“Суд присудив (Крисіну - ред.) 7 років позбавлення волі. І з урахуванням вироку Апеляційного суду міста Києва 2018 року (мова йде про справу журналіста В'ячеслава Веремія, по якій Крисіну присудили 5 років позбавлення волі - ред.), суд остаточно призначив покарання (Крисіну у вигляді - ред.) 8 років позбавлення волі. Також суд частково задовольнив позов потерпілого і йому присуджено 500 тисяч грн”, - поінформувала прокурор.



Крисін засуджений у справі вбивства “тітушками” журналіста Веремія до 5 років позбавлення волі.

У липні суд звільнив Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями у справі про викрадення та катування активістів.