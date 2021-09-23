Справи Майдану: організатор "тітушок" Крисін отримав другий вирок
Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прокурорка Юлія Малашич.
“Суд присудив (Крисіну - ред.) 7 років позбавлення волі. І з урахуванням вироку Апеляційного суду міста Києва 2018 року (мова йде про справу журналіста В'ячеслава Веремія, по якій Крисіну присудили 5 років позбавлення волі - ред.), суд остаточно призначив покарання (Крисіну у вигляді - ред.) 8 років позбавлення волі. Також суд частково задовольнив позов потерпілого і йому присуджено 500 тисяч грн”, - поінформувала прокурор.
Крисін засуджений у справі вбивства “тітушками” журналіста Веремія до 5 років позбавлення волі.
- У липні суд звільнив Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями у справі про викрадення та катування активістів.
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