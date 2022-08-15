Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування справу розгляне суд.

Відомо, що ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівкович організував силовий розгін студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Для цього він змовився з ексголовою КМДА та вплинув на начальника ГУ МВС у його кабінеті.

Правоохоронці наголошують, що посадовець вмовив правоохоронця наказати міліціянтам силоміць розігнати людей на Майдані Незалежності Унаслідок цього міліція та внутрішні війська завдали тілесні ушкодження різної тяжкості 127 людям. Близько 300 учасників акції витіснили від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі в напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик.

"При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", - зауважили в ДБР.

Володимира Сівковича підозрюють в організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів та перевищення влади правоохоронцями із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Ексзаступника голови РНБО 10 червня 2020 року оголосили в міжнародний розшук.

23 липня стало відомо, що підозрювані у співпраці з ФСБ українські силовики, ексвіцепрем'єр Володимир Сівкович та тепер вже колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч намагалися впливати на керівну та середню ланки Служби безпеки України, а також приховували свідчення підготовки росіян до вторгнення з Кримського півострову на материкову Україну.

Того ж дня колишньому українському високопосадовцю, представнику команди Віктора Януковича Віктору Сівковичу, що нині переховується у РФ, повідомили про підозру в державній зраді.

9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.

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