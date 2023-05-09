Про це стало відомо у вівторок, 9 травня, з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України", - йдеться у дописі.

Також додається, що це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених.

Зазначається, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва російської федерації.

Надалі обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, правоохоронцями до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині м. Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій.

"На цей час за клопотанням сторони обвинувачення судом прийнято рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, Національній поліції України для стримання військової агресії Російської Федерації", - йдеться у дописі.