Справа Майдану: в Україні заочно судитимуть екскерівників МВС, причетних до придушення протестів 2014 року
В Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України, які були причетні до незаконного постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року
Про це стало відомо у вівторок, 9 травня, з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України", - йдеться у дописі.
Також додається, що це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених.
Зазначається, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва російської федерації.
Надалі обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, правоохоронцями до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині м. Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій.
"На цей час за клопотанням сторони обвинувачення судом прийнято рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, Національній поліції України для стримання військової агресії Російської Федерації", - йдеться у дописі.
- 1 грудня повідомлялося, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів.
- Пізніше, 26 грудня, стало відомо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівковича судитимуть за розгін студентського Майдану.
- 20 лютого адвокат родин Майдану Титич заявив, що у більшості злочинів спливли терміни притягнення до відповідальності, суди умисно допускали порушення.
- 27 лютого повідомлялося, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе