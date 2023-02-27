Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора 27 лютого.

"Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві міліціонери роти спецпризначення ПМОП "Беркут" під керівництвом командира та разом з ним, застосували до учасників акцій протесту зброю, споряджену бойовими припасами", - йдеться у дописі.

Відомо, що в результаті цього загинуло 48 учасників акцій протесту, 90 – отримали вогнепальні поранення.

Надалі знаряддя вчинення злочину за вказівкою обвинуваченого були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування їх частину віднайдено та ідентифіковано.

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Зазначається, що йому інкриміновано перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

"Обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою, у зв’язку з переховуванням обвинуваченого на території країни-агресора та набуття її громадянства. Відносно нього заочно обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - зазначається у пості.