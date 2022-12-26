Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Йому інкриміновано організацію незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організацію перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)", – пише пресслужба.

За версією слідства, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Сівкович організував силовий розгін студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Також він контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції "Беркут". Учасники мирної акції протесту виступали проти відмови вищого керівництва держави підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Для цього він змовився з ексголовою КМДА та вплинув на начальника ГУ МВС у його кабінеті.

"До мирних протестувальників, без передбачених законодавством підстав, застосовувалося фізичне насильство та спеціальні засоби. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 громадянам, вчинено насильницькі дії, які завдали фізичного болю, ще понад 30 потерпілим", – розповідають в прокуратурі.

У ході злочинних дій, співробітниками міліції із перевищенням влади та застосуванням фізичного впливу, затримано 35 учасників мітингу. Їх було доставлено у відділки для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими правоохоронцями документами про нібито порушення порядку та спротив міліції.

Через тривале переховування в Росії ДБР здійснило щодо Сівковича спеціальне досудове розслідування – in absentia. Суд застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 серпня спецрозслідування відносно ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році, завершили.

"За вчинення злочинів, пов’язаних з подіями 30 листопада 2013 року в м. Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 47 осіб. З них – 6 високопосадовців, у тому числі експрезидент України та Міністр внутрішніх справ, секретар РНБО, а також 41 правоохоронець. Упродовж 2017 – 2022 років до суду передано 26 обвинувальних актів щодо 38 осіб. Наразі справи стосовно 33 осіб розглядаються судами м. Києва". – додають в прокуратурі.

Нагадаємо, вночі з 18 лютого на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської озброєні чоловіки напали на журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія та ІТ-фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав травми ноги, Лимаренко - обличчя, а Веремій - кульового поранення в груди. Наступного дня журналіст помер у лікарні від втрати крові та травм.

Тоді Павло Бялай був свідком у справі вбивства Веремія до 2016 року, тоді його було оголошено у розшук. А в березні 2017 чоловіка затримали. За даними слідства, саме Бялай стріляв усередину автомобіля, у якому перебував В’ячеслав Веремій. Його вважають "правою рукою" спортсмена та власника охоронної фірми "П’ятий регіон" Юрія Крисіна, який, за даними слідчих, є одним із кураторів "тітушок" Майдану. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Пізніше було затримано кілька підозрюваних у вчиненні цього злочину, у тому числі Юрія Крисіна, який, за твердженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бив Веремія перед пострілом.

Згодом, Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві та засудив його до чотирьох років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства Веремія і засудив Крисіна до 5 років ув'язнення.

6 серпня 2021 року повідомляли, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть вийти на свободу 7 серпня 2021 року.

9 серпня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачують у нападі на учасників Майдану та замаху на вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

23 вересня 2021 року Дарницький райсуд Києва призначив Юрію Крисіну, якого засудили за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія під час Революції Гідності, 8 років позбавлення волі у справі про викрадення та катування активістів у часи Євромайдану.

18 січня 2022 року правозахисниця й адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила, що справу Сергія Мисливого, підозрюваного в організації викрадення та вбивства львів'янина Юрія Вербицького, навмисне затягують, очікуючи, поки завершиться запобіжний захід.

21 січня 2022 року ДБР повідомило, що під час Революції Гідності першим убили не Сергія Нігояна, як вважали раніше, а Юрія Вербицького.

9 лютого ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців МВС, які у 2014 році незаконно ввозили з РФ до України гранати для розгону мітингувальників на Майдані та розікрали 1 млн грн бюджетних коштів під час їхнього розмитнення.

9 червня ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

16 червня, 2022 - стало відомо, що в Україні судитимуть 8 тітушок, які під час Революції гідності викрали та катували Ігоря Луценка й убили Юрія Вербицького, які брали участь у протестах.

19 серпня стало відомо, що тітушок, які вбили журналіста В'ячеслава Веремія, били учасників Революції Гідності та скоїли замахи на них, судитимуть.

23 липня стало відомо, що підозрювані у співпраці з ФСБ українські силовики, ексвіцепрем'єр Володимир Сівкович та тепер вже колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч намагалися впливати на керівну та середню ланки Служби безпеки України, а також приховували свідчення підготовки росіян до вторгнення з Кримського півострову на материкову Україну.

Того ж дня колишньому українському високопосадовцю, представнику команди Віктора Януковича Віктору Сівковичу, що нині переховується у РФ, повідомили про підозру в державній зраді.

В Україні судитимуть заступника ексголови міліції Одещини Дмитра Фучеджі, який сприяв заворушенням Антимайдану 2 травня 2014 року в Одесі, що призвело до загибелі людей.

1 грудня стало відомо, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів.